Потужний землетрус струсонув Мексику

Землетрус магнітудою 7,1 струсовнув Мексику ввечері у вівторок, 8 вересня. За даними мексиканських сейсмологів, його епіцентр був розташований за 11 кілометрів від курортного міста Акапулько в штаті Герреро. Поштовхи були відчутні і за 300 кілометрів від епіцентру - в столиці країни Мехіко.

За даними губернатора штату Герреро Ектора Асутудійо, внаслідок землетрусу загинула одна людина, повідомляє інформагенція AFP. На чоловіка впав стовп електричних мереж. Мерка Акапулько Адела Роман повідомила про нервовий настрій у місті, жителі якого побоюються нових поштовхів. За її словами, в житлових районах зафіксовано багато витоків газу.

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На території Мексики стикаються п'ять тектонічних плит, тож у країні спостерігається підвищена сейсмічна активність. У 1985 році внаслідок землетрусу магнітудою 8,1 у Мехіко загинули понад 10 тисяч осіб. У 2017 році Мексику струсонув землетрус магнітудою 7,1. Тоді його жертвами стали близько 370 осіб, здебільшого в столиці.