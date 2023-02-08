Причини землетрусу в Туреччині. Що кажуть експерти з ФРН

Регіон Туреччини, де 6 лютого стався потужний землетрус, перебуває в зоні особливого ризику. DW дізналася в експертів про особливості цієї території та причини землетрусу.

Унаслідок потужного землетрусу в понеділок, 6 лютого, в Туреччині та Сирії, за останніми даними станом на вечір 8 лютого, понад 11 тисяч людей загинули і десятки тисяч отримали травми. Рятувальники та волонтери продовжують працювати на межі можливостей, щоб врятувати людей з-під завалів, однак проти них грають несприятливі погодні умови. Температура в постраждалих районах часом опускається нижче нуля, у деяких місцях пройшов сильний снігопад.

За даними турецького агентства з боротьби зі стихійними лихами AFAD, епіцентром землетрусу магнітудою 7,4 стала турецька провінція Кахраманмараш, розташована поблизу кордону з Сирією. Незабаром після першого землетрусу в турецькій провінції Газіантеп стався ще один - магнітудою 6,6.

Зміщення континентальних плит

Щоб зрозуміти, чому в Туреччині та деяких інших регіонах світу землетруси трапляються знову і знову, необхідно враховувати, що земна кора - це своєрідний пазл, і водночас - відносно динамічний, який складається з безлічі частин, а саме: кількох гігантських океанічних плит та кількох континентальних плит земної кори.

Єдиної думки щодо точної кількості дрібних і найдрібніших плит у вчених немає. Однак вважається доведеним, що ці плити постійно переміщуються, на кілька сантиметрів на рік. І це нормально. Вони або віддаляються одна від одної, або труться одна об одну, або ж одна плита заходить під іншу. Тоді приходить у рух розташований на них континент. І це називається тектонікою плит.

"Питання не в тому, чи станеться землетрус, а в тому, коли він станеться"

У жовтні 2020 року землетрус стався в Егейському морі. Його епіцентр був недалеко від провінції Ізмір, підземні поштовхи були поблизу поверхні моря. Понад 100 людей тоді загинули і понад 1000 отримали поранення.

Туреччина вже давно цікавить сейсмологів. Німецький дослідницький центр геологічних наук (GFZ) у Потсдамі встановлює вимірювальне обладнання в Туреччині та проводить сейсмічний моніторинг з 1980-х років. Ці спостереження показують, що ризик землетрусів особливо високий у всьому регіоні навколо Мармурового моря, на узбережжі якого розташовано Стамбул.

Як сказав ще 2019 року Марко Бонгофф (Marco Bohnhoff), сейсмолог із GFZ і експерт з регіону: "Питання не в тому, чи станеться землетрус. Питання в тому, коли це станеться". Таку оцінку Бонгофф та інші експерти ґрунтують на тому, що за всю історію Стамбула сталося вже кілька сильних землетрусів, зсув плит під Мармуровим морем триває, а безпосередньо біля турецької столиці розташована сейсмонебезпечна зона, яка довгий час була підозріло спокійною.

"Багато що говорить про те, що ця територія зараз і вже довгий час є "зчепленою". При цьому наростає напруга, яка в якийсь момент перевищує міцність породи. Унаслідок поштовху обидві плити зміщуються на кілька метрів протягом кількох секунд", - пояснив сейсмолог в інтерв'ю платформі ESKP (Earth System Knowledge Platform).

Ключова роль способу будівництва та ґрунту під час землетрусів

Фактичну небезпеку для будівель, інфраструктури та місцевого населення становлять сейсмічні хвилі, що виникають унаслідок землетрусу, каже Бонгофф. Їхня сила має вирішальне значення для потенційних руйнувань і кількості жертв.

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За словами експерта, найкращим захистом під час землетрусу є зведення стійких до підземних поштовхів будівель. На жаль, це дуже дорого, визнає сейсмолог, тому постає питання: що краще - модернізація чи будівництво з нуля. Унаслідок останніх землетрусів у районі турецько-сирійського кордону тільки в Туреччині, за деякими даними, обвалилося понад 1700 будівель.

"На фотографіях видно, що деякі з будівель, що звалилися, можливо, були збудовані до набуття чинності сучасними правилами безпеки під час землетрусів. Ці будівлі не були розраховані на землетрус такої сили", - зазначає Мохаммад Кашані, доцент кафедри будівельної та сейсмостійкої інженерної справи в Університеті Саутгемптона у Великобританії.

"Поєднання величезної сили поштовхів і виникнення їх відносно близько до поверхні землі надало цьому землетрусу великої руйнівної сили. Ми повинні уважно вивчити будівлі, що впали, і винести уроки з цієї жахливої події. Тільки так ми зможемо зробити наші будівлі та міста безпечними під час землетрусів у майбутньому", - упевнений експерт.

Тим часом важливу роль у плані безпеки будівель під час землетрусів відіграє не тільки спосіб будівництва, а й поверхня, ґрунт, на якому зводять будівлі: що вона твердіша, то краще. "Найкраще, якщо поверхня складається з граніту. По-іншому справа йде, якщо вона складається з висохлих відкладень, таких як пісок або глина", - каже Бонгофф.

За його словами, на м'яких ґрунтах більш імовірне посилення руху поверхні, що іноді супроводжується так званим "ефектом розрідження". Сейсмолог порівнює це з мокрим піском на пляжі. Якщо кілька разів натиснути на одне й те саме місце в піску, там збереться вода, "і тоді ґрунт стає нестійким".

Жертви землетрусу, які дивом вижили під уламками To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video