Землетруси в Туреччині і Сирії: понад 11 тисяч жертв

Більше 8,5 тисячі людей загинули в Туреччині, ще понад 2,5 тисячі - в Сирії. Лише в Туреччині кількість постраждалих сягає 50 тисяч, рятувальники продовжують пошук людей.

Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії продовжує зростати. Станом на полудень середи, 8 лютого, в Туреччині встановили загибель 8 574 людей, ще понад 49 тисяч - зазнали поранень. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до одного з найбільш постраждалих міст - Кахраманмараша, пише dpa.

Згідно з даними, оприлюдненими урядом Сирії та рятувальними групами в неконтрольованих владою регіонах, в цій країні загинули щонайменше 2 662 людини. Таким чином загальна кількість жертв землетрусів перевищила 11 тисяч людей.

Рятувальники продовжують пошуки людей під уламками будівель.

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Туреччина працює над ліквідацією наслідків лиха

Під час огляду постраждалого міста Ердоган наголосив, що його країна робить все можливе, щоб ліквідувати наслідки стихійного лиха, повідомляє Anadolu.

За його словами, загалом було зруйновано понад 6,4 тисячі будівель. Прихистити постраждалих погодилися в низці готелів в Мерсіні і Анталії. "Нашим громадянам не варто хвилюватися. Ми ніколи не дозволимо їм залишитися без притулку",- зазначив президент.

Ердоган також пообіцяв, що кожна постраждала сім’я отримає 10 тисяч турецьких лір (близько 500 доларів - Ред.), а протягом року в 10 постраждалих провінціях будуть розпочаті "масові операції з заселення". В цих провінціях напередодні оголосили надзвичайний стан строком на три місяці.

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