Туреччина приймає гуманітарну допомогу від Вірменії

Туреччина відкрила закритий 30 років перехід, через який уже пройшли п'ять вантажівок з гуманітарною допомогою від Вірменії для постраждалих від землетрусу.

Туреччина відкрила пункт перетину кордону з Вірменією для доставки гуманітарної допомоги постраждалим від потужних землетрусів, повідомляє у суботу, 11 лютого, dpa. П'ять вантажівок з гуманітарною допомогою уже пройшли через прикордонний перехід у турецькій провінції Ігдір, додає турецька державна інформагенція Anadolu. Востаннє він використовувався у 1988 році, коли турецький Червоний Півмісяць доставив допомогу після землетрусу у Вірменії.

Як повідомлялося, Вірменія повідомила про відправку двох рятувальних бригад до Туреччини та Сирії після землетрусу, який стався 6 лютого і забрав життя понад 23 тисяч людей.

Кордон був закритий з 1993 року

Нагадаємо, відносини між Анкарою та Єреваном напружені через історичні причини - близько 1,5 мільйона вірмен стали жертвами систематичних убивств в Османській імперії під час Першої світової війни. Як правонаступниця Османської імперії Туреччина визнає, що винищила кілька сотень тисяч вірмен, але відмовляється визначити це як геноцид. Між тим геноцид вірмен засудили, зокрема, США, Німеччина та Франція.

Сухопутний кордон між Туреччиною та Вірменію закрили у 1993 році. На тлі конфлікту у Нагірному Карабаху та підтримки Туреччиною Азербайджану ситуація лише ускладнювалася.

У середині грудня 2021 року Вірменія та Туреччина висловили готовність до нормалізації відносин. Подібні попередні спроби були невдалими.