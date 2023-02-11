Землетрус у Туреччині і Сирії: число жертв сягнуло 23 тисяч

Без даху над головою залишилися 5,4 мільйона людей. Регіони у Сирії, контрольовані повстанцями, відрізані від будь-якої гуманітарної підтримки, повідомляють "Білі шоломи". В Туреччині уже розбили 170 тисяч наметів.

Внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії загинули понад 23 тисячі людей. За даними міністерства охорони здоров'я Туреччини, станом на ранок суботи, 11 лютого, тільки у цій країні кількість жертв перевищила 20,6 тисячі, поранень дістали понад 80 тисяч людей.

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Незважаючи на те, що через мінусові температури у регіоні надії на порятунок людей стає дедалі менше, рятувальні роботи тривають. Так, через 102 години після землетрусу на півдні Туреччини вивільнили з-під завалів родину з шістьох осіб, повідомляє державна інформаційна агенція Anadolu.

До рятувальних робіт залучені загалом 166 тисяч турецьких та іноземних рятувальників, поліцейських, медиків та волонтерів. З них понад вісім тисяч рятувальників - з 61 країни. Загалом 97 країн надіслали допомогу Туреччині, повідомило міністерство закордонних справ Туреччини.

"Білі шоломи" у Сирії критикують ООН за відсутність допомоги

За оцінками Організації Об'єднаних Націй (ООН), внаслідок землетрусу близько 5,4 мільйона людей залишилися без даху над головою.

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У Туреччині в регіоні, що постраждав від підземних поштовхів, розбита майже 171 тисяча наметів. За офіцйними даними, на місце катастрофи передано понад півтора мільйона ковдр.

Водночас у Сирії представники неурядової організації "Білі шоломи", які виконують рятувальну місію в регіонах, що контрольовані повстанцями, нарікають, що їм бракує підтримки. 10 лютого представник "Білих шоломів" розповів , що в регіон для надання допомоги прибули лише дві невеликі міжнародні команди добровольців, які не мають рятувального обладнання. Крім того, за його словами, в регіон не надходить жодна гуманітарна допомога від ООН. Між тим, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, який працює у Лондоні і повідомляє про події з контрольованих повстанцями північних регіонів Сирії, зазначив, що одна партія допомоги від ООН прибула в регіон напередодні, однак у ній відсутні намети для укриття та обладнання для розбору завалів.

До рятувальних робіт на півночі Сирії залучені близько трьох тисяч волонтерів "Білих шоломів". За їхніми даними, група змогла врятувати майже три тисячі людей. Знайдено тіла близько двох тисяч людей, загиблими вважаються понад 3,3 тисячі людей. Ще понад 10 тисяч дістали поранень.

Найпотужніший з 1939-го землетрус

Рано вранці 6 лютого на південному сході Туреччини, а також на півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8.

Цей землетрус став найпотужнішим за майже століття спостережень. Востаннє підземні поштовхи такої сили Туреччина пережила 1939 року, коли загинули близько 33 тисяч людей.

Протягом менш ніж 12 годин південний схід Туреччини сколихнув другий потужний землетрус магнітудою 7,5, який відчувався також в Сирії та Лівані.