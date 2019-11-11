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Білі шоломи

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Білі шоломи".

"Білі шоломи" є приватною сирійською гуманітарною організацією. Офіційна назва - "Syria Civil Defense" ("Сирійська цивільна оборона"). Штаб-квартира організації розташована у Великобританії. Саме активісти "Білих шоломів" повідомляли, зокрема, про застосування військами Башара Асада хімічної зброї під час війни у Сирії. Організація "Білі шоломи" працювала лише в тих районах, котрі були під контролем поміркованої сирійської опозиції. 2016 року ця організація отримала премію "За правильний спосіб життя", яку також називають альтернативною Нобелівською премією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Стамбулі знайшли мертвим засновника Білих шоломів

У Стамбулі знайшли мертвим засновника "Білих шоломів" 11.11.2019

Засновник організації "Білі шоломи" Джеймс Ле Мезюр'є загинув у Стамбулі. Обставини інциденту з'ясовує поліція.
Спостерігачі не підтверджують інформацію США про хіматаку в Сирії

Спостерігачі не підтверджують інформацію США про хіматаку в Сирії 22.05.2019

Сирійський моніторинговий центр та організація "Білі шоломи" запевняють, що немає підтверджень заяви Держдепартаменту США про скоєння кілька днів тому в Сирії проурядовими силами хімічної атаки.

Білі шоломи: допомога у найбільшій скруті

"Білі шоломи": допомога у найбільшій скруті 24.07.2018

Багато активістів сирійських "Білих шоломів" зі своїми сім'ями перебралися до Йорданії. Однак кілька сотень досі залишаються в Сирії - і в безпосередній небезпеці. Докладніше про операцію з їх порятунку - у матеріалі DW.
ФРН прийме частину врятованих представників сирійської організації Білі шоломи

ФРН прийме частину врятованих представників сирійської організації "Білі шоломи" 22.07.2018

Інформацію про те, що Німеччина прийме десятки евакуйованих представників сирійської гуманітарної організації "Білі шоломи" поширили ЗМІ. Згодом у Берліні це підтвердили.
Ізраїль евакуював із Сирії членів організації Білі шоломи та їхні родини

Ізраїль евакуював із Сирії членів організації "Білі шоломи" та їхні родини 22.07.2018

Евакуація кількох сотень сирійських працівників організації "Білі шоломи" та членів їхніх сімей з південного заходу Сирії проводилася на прохання США та низки європейських країн.
Внаслідок авіанальоту в Сирії загинули десятки людей - спостерігачі

Внаслідок авіанальоту в Сирії загинули десятки людей - спостерігачі 08.06.2018

За інформацією сирійських активістів, повітряний удар в провінції Ідліб здійснили російські військові.
США зупинили фінансування сирійських Білих шоломів

США зупинили фінансування сирійських "Білих шоломів" 04.05.2018

За даними телеканалу CBS, у Держдепі США обговорюють, чи варто й надалі допомагати гуманітарній організації "Білі шоломи" у Сирії. Фактично фінансова підтримка з Вашингтона нині заморожена.
Сирію звинувачують у новій хімічній атаці в Східній Гуті

Сирію звинувачують у новій хімічній атаці в Східній Гуті 08.04.2018

За даними гуманітарних організацій, в результаті скидання бочкової бомби з хімікатами в Східній Гуті загинули до 150 осіб. США хочуть притягти до відповідальності РФ як союзницю Асада, якщо ці повідомлення підтвердяться.
37 цивільних загинули від російських авіаударів по Східній Гуті - активісти

37 цивільних загинули від російських авіаударів по Східній Гуті - активісти 23.03.2018

Російська авіація завдала ударів запалювальними бомбами по сирійському місту Ірбін - 37 мирних жителів загинули, заявляють активісти з "Білих шоломів". У Москві звинувачення відкидають.
Авіаудар по Ідлібу в Сирії: більшість загиблих - школярі

Авіаудар по Ідлібу в Сирії: більшість загиблих - школярі 21.03.2018

Внаслідок авіаційної атаки у сирійській провінції Ідліб загинули 20 цивільних, 16 з них - діти.
ЗМІ: Останній оплот ІД в Хомсі перейшов під повний контроль сирійської армії

ЗМІ: Останній оплот ІД в Хомсі перейшов під повний контроль сирійської армії 12.08.2017

Сирійська преса повідомила про те, що місто Аль-Сухна, яке було останнім оплотом ісламістів в провінції Хомс, остаточно перейшло під контроль урядових військ президента Башара Асада.

Оскар-2017: конфуз і бойкот (27.02.2017) 27.02.2017

Усе вказувало на те, що цьогорічна церемонія "Оскар" не минеться без скандалу - через політичні події в США. Та конфуз стався під час оголошення переможців.

Люди року, що минає (30.12.2016) 30.12.2016

2016-ий запамятається багатьма трагічними подіями, але й низкою позитивних моментів. Люди, які кожен по-своєму стали героями року, що минає, - у добірці DW.
У Стокгольмі вручили альтернативну Нобелівську премію

У Стокгольмі вручили альтернативну Нобелівську премію 26.11.2016

У 2016 році "альтернативного Нобеля" отримали активісти та організації з Єгипту, Росії, Сирії та Туреччини.
Чергові авіаудари по східних районах Алеппо: 25 загиблих

Чергові авіаудари по східних районах Алеппо: 25 загиблих 12.10.2016

За даними рятувальної групи "Білі шоломи", щонайменше 15 людей загинули внаслідок авіаудару по найбільшому ринку в контрольованій повстанцями частині Алеппо.
Кількість жертв у Алеппо з часу припинення перемир'я перевищила 170 осіб

Кількість жертв у Алеппо з часу припинення перемир'я перевищила 170 осіб 24.09.2016

Внаслідок авіаударів у східній частині міста було пошкоджено також три водонапірні станції, які належать гуманітарній організації "Білі шоломи".
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