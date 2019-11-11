На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Білі шоломи".

"Білі шоломи" є приватною сирійською гуманітарною організацією. Офіційна назва - "Syria Civil Defense" ("Сирійська цивільна оборона"). Штаб-квартира організації розташована у Великобританії. Саме активісти "Білих шоломів" повідомляли, зокрема, про застосування військами Башара Асада хімічної зброї під час війни у Сирії. Організація "Білі шоломи" працювала лише в тих районах, котрі були під контролем поміркованої сирійської опозиції. 2016 року ця організація отримала премію "За правильний спосіб життя", яку також називають альтернативною Нобелівською премією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.