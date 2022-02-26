Зеленський звернувся до росіян: "Потрібно закінчити цю війну"

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян Російської Федерації тиснути на російську владу для негайного припинення війни проти України, про це він заявив у своєму зверненні у суботу, 26 лютого.

Зеленський звернувся до громадян Росії російською мовою. "Я хочу, щоб мене почули у Росії, абсолютно всі. Тисячі жертв, сотні полонених, які просто не можуть зрозуміти, заради чого їх відправили в Україну. Відправили до України вмирати, вбивати інших. Чим швидше ви скажете своїй владі, що війну треба негайно зупинити - тим більше ваші люди залишаться живими", - заявив він.

Президент України висловив вдячність тим російським громадянам, які виступили проти війни з Україною. "Я дякую вам за цю реакцію! Спасибі Леоніду Парфьонову, Дмитру Муратову, Юрію Дудю, Лії Ахеджаковій, Валерію Меладзе і тисячам інших гідних росіян, чиє сумління звучить - звучить голосно", - заявив він. Зеленський закликав росіян зупинити тих, "хто бреше вам, бреше нам, бреше всьому світу. Потрібно закінчити цю війну", - наголосив він.

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Зеленський закликав відключити РФ від SWIFT

Крім того Зеленський у зверненні закликав європейські країни підтримати відключення Росії від міжнародної системи міжбанківських платежів SWIFT через її вторгнення на територію Україну. "Вже маємо повну підтримку країн ЄС щодо відключення Росії від SWIFT. Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам мужності вистачає боронити свою Батьківщину, боронити Європу", - заявив він.

Водночас президент України підкреслив, що "антивоєнна коаліція діє". Також він повідомив про надходження в Україну додаткового оборонного озброєння та обладнання.

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Зеленський: Настав час ухвалити рішення про членство України в ЄС

Крім того Зеленський заяив, що народ України має право отримати членство в Євросоюзі. "Це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни. Настав вирішальний момент, раз і назавжди закрити багаторічну стратегічну дискусію і ухвалити рішення про членство України в ЄС", - наголосив президент України, додавши, що обговорив це питання з очільниками Єврокомісії та Європейської Ради і президентом Франції.

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Зеленський: Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки

Також Зеленський наголосив, що Україна успішно відбиває атаки російських військ, бої тривають. "Ми вистояли й успішно відбиваємо атаки ворога", - зазначив український президент. Водночас Зеленський підкреслив, що бої тривають у багатьох містах та районах України. "Але ми знаємо, що ми захищаємо, - країну, землю, майбутнє дітей", - наголосив він.

Український лідер сказав: "Окупанти отримують жорстку відсіч - Умань, Одеса, Херсон, Миколаїв, Донбас, Харків, Суми, Чернігів, Київ. Всюди, де ворог вбиває наших людей, ЗСУ роблять усе, щоб зупинити та знищити окупантів. Львів та інші міста Західної та Центральної України піддаються атакам з повітря. Тримаються стійко".

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