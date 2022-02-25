ЗСУ зупинили наступ бронетехніки під Києвом - Генштаб

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Українські десантно-штурмові війська зупинили просування російської бронетехніки у Київській області, повідомили у генеральному штабі армії України.
Збройні сили України (ЗСУ) ведуть бойові дії поблизу населених пунктів Димер та Іванків у Київській області, куди просунулась велика кількість броньованої техніки РФ, та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів, йдеться у зведенні генштабу ЗСУ у п'ятницю, 25 лютого. Зазначається, що міст через річку Тетерів зруйновано.
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Також вказується, що ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром в Гостомелі, "до якого вчора рвались російські повітряні десанти".
Повітряні сили ЗСУ захищають небо над Києвом. "Так, після 04:00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці", - повідомили українські військові
Крім того, як повідомляють у генштабі ЗСУ, противник завдав повітряного удару по підрозділам українських військ в районі міста Кропивницький. Також у відомстві відзначили значну активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового та з Тирасполя.
Нагадаємо, у Києві близько 4:20 ранку (за місцевим часом) у п'ятницю, 25 лютого, сталися вибухи. За даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, по українській столиці завдали ракетні удари.