 ЗСУ зупинили наступ бронетехніки під Києвом - Генштаб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2022

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Новини

ЗСУ зупинили наступ бронетехніки під Києвом - Генштаб

Українські десантно-штурмові війська зупинили просування російської бронетехніки у Київській області, повідомили у генеральному штабі армії України.

Російський танк у Донецьку

Російський танк у Донецьку (ілюстративне фото)

Збройні сили України (ЗСУ) ведуть бойові дії поблизу населених пунктів Димер та Іванків у Київській області, куди просунулась велика кількість броньованої техніки РФ, та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів, йдеться у зведенні генштабу ЗСУ у п'ятницю, 25 лютого. Зазначається, що міст через річку Тетерів зруйновано.

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Також вказується, що ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром в Гостомелі, "до якого вчора рвались російські повітряні десанти".

Повітряні сили ЗСУ захищають небо над Києвом. "Так, після 04:00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці", - повідомили українські військові

Крім того, як повідомляють у генштабі ЗСУ, противник завдав повітряного удару по підрозділам українських військ в районі міста Кропивницький. Також у відомстві відзначили значну активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового та з Тирасполя.

Нагадаємо, у Києві близько 4:20 ранку (за місцевим часом) у п'ятницю, 25 лютого, сталися вибухи. За даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, по українській столиці завдали ракетні удари.

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