Зеленський vs Кличко: чому взялися за мера Києва? (відео)

Скандальні обшуки в будинку Києва Віталія Кличка - це викриття корупції чи спроба політичного тиску команди Зеленського на мера Києва та потенційного кандидата у президенти? DW зібрала думки політиків, експертів та киян.
"Ви зараз прогортаєте ту ж саму схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо креативні юристи цієї спецоперації ті ж самі. Врахуйте, що я не Черновецький. А ви - таки наступники Януковича. Пам’ятаєте, де він зараз?!" Кличко та його команда вважають, що акція правоохоронців спрямована на те, щоб облити "брудом" керівництво мерії. Дивитися весь сюжет тут:
Деякі оглядачі пов'язують підозри Медведчука у держзраді та обшуки в його помешканні та офісі з недавнім візитом у Київ держсекретаря Ентоні Блінкена. Що кажуть про цю версію у США та Брюсселі?
Після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти впливового українського бізнесмена Ігоря Коломойського, Київ висловив свою підтримку цих кроків. Чи варто чекати санкцій проти олігархів у Євросоюзі та Україні?