 Зеленський vs Кличко: чому взялися за мера Києва? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.05.2021

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Політика й суспільство

Зеленський vs Кличко: чому взялися за мера Києва? (відео)

Скандальні обшуки в будинку Києва Віталія Кличка - це викриття корупції чи спроба політичного тиску команди Зеленського на мера Києва та потенційного кандидата у президенти? DW зібрала думки політиків, експертів та киян.

Ukraine Kiew | Bürgermeisterwahlen | Vitali Klitschko

Віталій Кличко під ударом від самого початку правління Зеленського

"Ви зараз прогортаєте ту ж саму схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо креативні юристи цієї спецоперації ті ж самі. Врахуйте, що я не Черновецький. А ви - таки наступники Януковича. Пам’ятаєте, де він зараз?!" Кличко та його команда вважають, що акція правоохоронців спрямована на те, щоб облити "брудом" керівництво мерії. Дивитися весь сюжет тут:  

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