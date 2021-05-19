Зеленський vs Кличко: чому взялися за мера Києва? (відео)

"Ви зараз прогортаєте ту ж саму схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо креативні юристи цієї спецоперації ті ж самі. Врахуйте, що я не Черновецький. А ви - таки наступники Януковича. Пам’ятаєте, де він зараз?!" Кличко та його команда вважають, що акція правоохоронців спрямована на те, щоб облити "брудом" керівництво мерії. Дивитися весь сюжет тут: