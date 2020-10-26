Сильні мери, слабкі "слуги": що показали місцеві вибори? (відео)

Про шалену підтримку - як на виборах до Верховної Ради торік - партія Володимира Зеленського нині може лише мріяти. На місцевих виборах політсила президента, що має монобільшість у парламенті, показала не дуже переконливий результат. За даними екзитполів, у найбільших містах України лідирують чинні мери. А висуванці від "Слуги народу" в багатьох із них навіть не потрапляють у другий тур...





