Сильні мери, слабкі "слуги": що показали місцеві вибори? (відео)

Результати місцевих виборів стали холодним душем для партії Володимира Зеленського "Слуга народу". Виборці в багатьох випадках надали перевагу чинним можновладцям на місцях. Чому, власне?
Про шалену підтримку - як на виборах до Верховної Ради торік - партія Володимира Зеленського нині може лише мріяти. На місцевих виборах політсила президента, що має монобільшість у парламенті, показала не дуже переконливий результат. За даними екзитполів, у найбільших містах України лідирують чинні мери. А висуванці від "Слуги народу" в багатьох із них навіть не потрапляють у другий тур...
Місцева влада, за якої Харків ледь не став столицею самопроголошеної "ХНР", не змінюється останні 10 років. Чи є ризик, що після місцевих виборів у місті знов активізуються проросійські сили? Репортаж DW з Харкова.
Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів - у репортажі DW.
В Одесі зафіксовано більше 30 нападів на активістів, які критикували та чинили опір неправомірним рішенням мера Геннадія Труханова та міськради. Позитивних змін після виборів одесити здебільшого не очікують.