 Сильні мери, слабкі ″слуги″: що показали місцеві вибори? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.10.2020

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Політика й суспільство

Сильні мери, слабкі "слуги": що показали місцеві вибори? (відео)

Результати місцевих виборів стали холодним душем для партії Володимира Зеленського "Слуга народу". Виборці в багатьох випадках надали перевагу чинним можновладцям на місцях. Чому, власне?

Повторити успіх парламентських виборів партії Володимира Зеленського не вдалося (Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture-alliance)

Повторити успіх парламентських виборів партії Володимира Зеленського не вдалося

Про шалену підтримку - як на виборах до Верховної Ради торік - партія Володимира Зеленського нині може лише мріяти. На місцевих виборах політсила президента, що має монобільшість у парламенті, показала не дуже переконливий результат. За даними екзитполів, у найбільших містах України лідирують чинні мери. А висуванці від "Слуги народу" в багатьох із них навіть не потрапляють у другий тур...

 



 

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