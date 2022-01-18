Зеленський відповів на петицію про скасування військового обліку жінок

Президент України Володимир Зеленський просить міністра оборони Олексія Резнікова скоротити перелік професій, представниці яких зобов'язані стати на військовий облік. Про це йдеться в опублікованій на сайті Офісу глави держави у понеділок, 17 січня, відповіді президента на електронну петицію.

Авторка петиції, зокрема, вказувала, що наказ міноборони щодо військово обліку для жінок ухвалювався без суспільного обговорення, перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації.

У відповідь Зеленський зазначив, що відповідно до Конституції України, захист суверенітету й територіальної цілісності держави є справою всього українського народу, громадяни мають рівні конституційні права й свободи та є рівними перед законом і не може бути привілеїв чи обмежень за ознакою статі.

Занадто широкий перелік професій

Водночас Зеленський визнав, що суспільний резонанс міг викликати недостатньо обґрунтований і тому надто широкий новий перелік спеціальностей і професій, згідно з яким жінок беруть на військовий облік, а також відсутністю чітко визначеної процедури постановки їх на такий облік.

Тому президент звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання. Зокрема, щодо суттєвого скорочення переліку спеціальностей та професій, згідно з яким жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних. При цьому Зеленський попросив впровадити сучасні цифрові технології у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов’язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік.

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Президент також попросив розв'язати питання щодо адміністративної відповідальності за несвоєчасну постановку на військовий облік військовозобов’язаних жінок до завершення процесу остаточного врегулювання згаданої процедури.

Українок зобов'язали стати на облік у військкомати

Наказ міноборони про розширення переліку спеціальностей, представниці яких є військовозобов'язаними і мають стати на військовий облік, набув чинності 17 грудня. Перелік охоплює 35 фахових напрямків, до яких можна віднести десятки окремих спеціальностей: від будівництва, готельно-ресторанної справи та юриспруденції до психології, журналістики, музичного мистецтва та бібліотекарської справи. Нововведення можуть стосуватися десятків тисяч українських жінок.

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За ухилення від взяття на військовий облік закон передбачає адміністративну відповідальність: якщо це сталося вперше, то штраф складатиме 510-850 гривень, якщо повторно або у особливий період - 850-1700 гривень. Передбачене покарання і для керівників підприємств чи організацій, які сприятимуть ухильницям чи ігноруватимуть ситуацію: у такому випадку їх може чекати штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень.

У міноборони роз'яснили, що жінки з розширеного переліку повинні написати заяву до місцевого військкомату протягом 2022 року. При цьому штрафи за ухилення від постановки на військовий облік поки не застосовуватимуться.