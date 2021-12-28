Військовий облік українок: міноборони розробляє онлайн-процедуру

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У міноборони пообіцяли в межах оновлення системи військового обліку в 2022 році перевести процедуру в онлайн-формат.
Упродовж 2022 року генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) розробить низку документів, аби зробити процес військового обліку "зручним і зрозумілим", заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у вівторок, 28 грудня. Вона зазначила, що в міністерстві працюють над переведенням процедури постановки на військовий облік в онлайн-формат.
Також заступниця очільника міноборони зазначила, що військовий облік жінок є не мобілізацією, а радше вдосконаленням системи військового обліку згідно зі змінами до законодавства, ухваленими парламентом у березні цьогоріч. Маляр наголосила, що відвідати територіальні центри комплектування жінки зможуть протягом усього 2022 року, поки триватиме оновлення системи військового обліку.
Наказ міноборони про розширення переліку спеціальностей, представниці яких є військовозобов'язаними і мають стати на військовий облік, набув чинності 17 грудня. Перелік охоплює 35 фахових напрямків, до яких можна віднести десятки окремих спеціальностей: від будівництва, готельно-ресторанної справи та юриспруденції до психології, журналістики, музичного мистецтва та бібліотекарської справи. Нововведення можуть стосуватися десятків тисяч українських жінок.
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Як роз'яснили в міноборони, протягом 2022 року жінки з розширеного переліку професій повинні написати заяву до місцевого військового комісаріату та принести перелік документів для реєстрації на облік. Серед необхідних документів - копії та оригінали паспорту, ідентифікаційного коду, а також свідоцтв про одруження, народження дітей і закінчення навчання, довідки з роботи. Якщо начальник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військомату - Ред.) вирішить, що жінка підлягає військовому обліку її направлять на проходження медкомісії. Військовий обов'язок стосується жінок віком 18-60 років, зокрема й жінок з дітьми.
За ухилення від взяття на військовий облік закон передбачає адміністративну відповідальність: якщо це сталося вперше, то штраф становитиме 510-850 гривень, якщо повторно або у особливий період - 850-1700 гривень. Передбачене покарання і для керівників підприємств чи організацій, які сприятимуть ухильницям чи ігноруватимуть ситуацію: у такому випадку їх може чекати штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень.