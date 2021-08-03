Зеленський відкинув звинувачення Лукашенка щодо відправки в Білорусь бойовиків

Президент України Володимир Зеленський назвав безпідставними звинувачення з боку білоруського правителя Олександра Лукашенка в підготовці на території України бойовиків, яких потім нібито направляють у Білорусь. "Президент наголошує на тому, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка Володимир Зеленський називає безпідставними", - повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у понеділок, 9 серпня, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Він зазначив, що заяви Лукашенка мають на меті відвернути увагу від драматичних подій, які розпочалися в Білорусі торік і тривають донині. За його словами, Володимир Зеленський наголошує, що Україна залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав.

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"Сподіваємося, що не буде недружніх кроків стосовно України з боку Олександра Лукашенка. Якщо ж будуть - це отримає негайну й потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти", - зазначив Сергій Никифоров.

Звинувачення Лукашенка

Раніше Лукашенко зинуватив Зеленського в підготовці бойовиків, яких потім нібито перекидають на територію Білорусі. "Гаразд, ти побіг за Заходом, ти їх підтримав. Ти плюнув на все. Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди?", - сказав Лукашенко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Він стверджує, що зброя на територію Білорусі "потрапляє переважно з України". "Наразі ми, звісно, закрили намертво цей кордон, але намертво важко закрити. (…) Навіщо ви це робите? Це ж сусіди, це ж рідні люди. На півночі України і на півдні Білорусі вони взагалі туди-сюди (переміщуються. - Ред.).. (...) Як можна заборонити? А він (Зеленський. - Ред.) через кордон перекидає зброю, вибухівку", - твердив Лукашенко, продовжуючи звинувачувати україську владу.

Нагадаємо, на початку липня Лукашенко заявив, що доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон із Україною через те, що нібито з України до Білорусі надходить зброя. Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заява про закриття кордону не відповідають дійсності, а Державна прикордонна служба України навела дані про незначні обсяги вилученої на кордоні зброї обома сторонами.