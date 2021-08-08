 Лукашенко хоче дізнатися від спецслужб України, хто вбив у Києві Шишова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2021

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Лукашенко хоче дізнатися від спецслужб України, хто вбив у Києві Шишова

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від українських спецслужб дати відповідь, хто вбив у Києві активіста Віталія Шишова.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко в понеділок, 9 серпня, заявив, що українські спецслужби мають дати відповідь, хто вбив у Києві голову "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. "Шишов перебував в Україні. І його підтримували спецслужби України. Ви ж знаєте, чим займалися. Він був на вашій території, він повісився чи його повісили на вашій території. Ви, будь ласка, займайтеся і дайте нам відповідь, хто повісив, як повісив громадянина Білорусі", - сказав Лукашенко на зустрічі зі ЗМІ та експертами.

При цьому він зазначив, що такі події не треба "роздмухувати". "Ось, Шишов, який повісився, хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Він для нас був, ну, просто ніхто. Який безумець візьме у Білорусі, піде і його повісить? Крім там, якщо розбірки якісь. Елементарно - повісили одного, завтра буде такий самий другий. Усіх же не перевішаєш, це дурість. Навіщо в Україні роздмухувати це все?" - сказав Лукашенко.

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Нагадаємо, що 3 серпня в Києві було знайдено повішеним громадянина Білорусі Віталія Шишова - голову "Білоруського дому в Україні" (громадської організації, яка надає допомогу громадянам Білорусі з житлом та працевлаштуванням в Україні). Українська поліція перевіряє всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під суїцид. Шишов зник 2 серпня під час пробіжки. Він переїхав до України восени 2020 року після участі в протестах у Гомелі.

Лукашенко про повернення Донбасу

Також правитель Білорусі заявив, що його країна не підтримає Україну, якщо вона спробує силою повернути Донбас за допомогою третіх країн. "Якщо ви посмієте це зробити за підтримки третіх країн, я ніколи не буду на вашому боці. Якщо ви знову з Росією... на Донбасі зіткнетеся, я буду між вами. Це давно зайнята мною позиція. Навіть, якщо це загрожуватиме моєму життю", - сказав Лукашенко.

При цьому він наголосив, що впевнений, що ні перший, ні другий варіант не є реальним. "Його не буде. Тому що розумних голів в Україні достатньо. Будь-яка спроба, яка б не була армія в Україні... силою вирішити питання закінчиться трагедією для України", - упевнений Лукашенко. Він зазначив, що для вирішення цього питання треба сісти за стіл і домовитися. Нагадаємо, що Мінськ із 2014 року є переговорним майданчиком Тристоронньої (Україна, РФ, ОБСЄ) контактної групи із врегулювання на Донбасі, однак Київ висловився за зміну переговорного майданчика після подій у Білорусі 2020 року.

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