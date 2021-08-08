Лукашенко хоче дізнатися від спецслужб України, хто вбив у Києві Шишова

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від українських спецслужб дати відповідь, хто вбив у Києві активіста Віталія Шишова.
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко в понеділок, 9 серпня, заявив, що українські спецслужби мають дати відповідь, хто вбив у Києві голову "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. "Шишов перебував в Україні. І його підтримували спецслужби України. Ви ж знаєте, чим займалися. Він був на вашій території, він повісився чи його повісили на вашій території. Ви, будь ласка, займайтеся і дайте нам відповідь, хто повісив, як повісив громадянина Білорусі", - сказав Лукашенко на зустрічі зі ЗМІ та експертами.
При цьому він зазначив, що такі події не треба "роздмухувати". "Ось, Шишов, який повісився, хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Він для нас був, ну, просто ніхто. Який безумець візьме у Білорусі, піде і його повісить? Крім там, якщо розбірки якісь. Елементарно - повісили одного, завтра буде такий самий другий. Усіх же не перевішаєш, це дурість. Навіщо в Україні роздмухувати це все?" - сказав Лукашенко.
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Нагадаємо, що 3 серпня в Києві було знайдено повішеним громадянина Білорусі Віталія Шишова - голову "Білоруського дому в Україні" (громадської організації, яка надає допомогу громадянам Білорусі з житлом та працевлаштуванням в Україні). Українська поліція перевіряє всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під суїцид. Шишов зник 2 серпня під час пробіжки. Він переїхав до України восени 2020 року після участі в протестах у Гомелі.
Також правитель Білорусі заявив, що його країна не підтримає Україну, якщо вона спробує силою повернути Донбас за допомогою третіх країн. "Якщо ви посмієте це зробити за підтримки третіх країн, я ніколи не буду на вашому боці. Якщо ви знову з Росією... на Донбасі зіткнетеся, я буду між вами. Це давно зайнята мною позиція. Навіть, якщо це загрожуватиме моєму життю", - сказав Лукашенко.
При цьому він наголосив, що впевнений, що ні перший, ні другий варіант не є реальним. "Його не буде. Тому що розумних голів в Україні достатньо. Будь-яка спроба, яка б не була армія в Україні... силою вирішити питання закінчиться трагедією для України", - упевнений Лукашенко. Він зазначив, що для вирішення цього питання треба сісти за стіл і домовитися. Нагадаємо, що Мінськ із 2014 року є переговорним майданчиком Тристоронньої (Україна, РФ, ОБСЄ) контактної групи із врегулювання на Донбасі, однак Київ висловився за зміну переговорного майданчика після подій у Білорусі 2020 року.