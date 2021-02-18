Зеленський: Ми не маємо права забути імена загиблих на Майдані

У День пам'яті героїв Небесної сотні президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанував загиблих у Києві учасників Революції гідності. Про це у суботу, 20 лютого, повідомила пресслужба Зеленського.

Зазначається, що президент і перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану. "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не з'ясувати імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять всім, хто загинув за майбутнє України", - цитує слова Зеленського пресслужба.

Подружжя Зеленських зробило перший удар у дзвін Гідності

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Президентське подружжя також зробило перший удар у дзвін Гідності, який 20 лютого дзвонитиме за кожним загиблим героєм Небесної сотні. Дзвін встановлено і відкрито на території майбутнього Національного меморіалу Героїв небесної сотні в центрі Києва.

Рада визнала Революцію гідності ключовою в історії України

У середу, 17 лютого, Верховна Рада України ухвалила постанову, якою визнала Революцію гідності одним з ключових моментів в історії української держави і виразником національної ідеї свободи.

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою під час вшанування жертв Майдану

Народні депутати також закликали завершити розслідування злочинів, скоєних під час Революції гідності, та назвали затягування цього процесу неприпустимим. "Винні повинні постати перед судом і в ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше затягування в цьому питанні неприпустиме, оскільки непокаране зло росте", - йдеться в документі.