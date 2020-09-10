 Справи Майдану: суд дозволив розслідування щодо екскомандувача внутрішніх військ МВС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2021

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Справи Майдану: суд дозволив розслідування щодо екскомандувача внутрішніх військ МВС

Підозрюваний екскомандувач внутрішніх військ МВС України наразі переховується від органів слідства, тому зазначене рішення дозволить провести досудове розслідування за його відсутності.

Суд дозволив розслідування щодо екскомандувача внутрішніх військ МВС у справі Майдану

Суд дозволив розслідування щодо екскомандувача внутрішніх військ МВС у справі Майдану

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього командувача внутрішніх військ МВС України. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у четвер, 21 січня.

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"Дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, голови Служби безпеки України, міністра внутрішніх справ, міністра оборони та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також дезертирства", - йдеться у повідомленні.

Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства та суду, це рішення дозволить провести досудове розслідування за його відсутності (in absentia).

У повідомленні не зазначається імені та прізвища підозрюваного. Водночас, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Станіслава Шуляка, який із листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року керував внутрішніми військами МВС України. Шуляк був обвинувачений у перевищенні службових повноважень та організації розстрілів мирних протестувальників і зник із території України.

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