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Станіслав Шуляк

Станіслав Шуляк - український військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Станіслав Шуляк".

До лютого 2014 року Станіслав Шуляка керував внутрішніми військами МВС України. Шуляк був обвинувачений у перевищенні службових повноважень та організації розстрілів мирних протестувальників і зник із території України. Станіслав Шуляк перебуває у розшуку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Справи Майдану: суд дозволив розслідування щодо екскомандувача внутрішніх військ МВС

Справи Майдану: суд дозволив розслідування щодо екскомандувача внутрішніх військ МВС 21.01.2021

Підозрюваний екскомандувач внутрішніх військ МВС України наразі переховується від органів слідства, тому зазначене рішення дозволить провести досудове розслідування за його відсутності.
Порошенко розповів у суді про бійку під парламентом Криму у лютому 2014 року

Порошенко розповів у суді про бійку під парламентом Криму у лютому 2014 року 21.02.2018

Президент України Петро Порошенко дав свідчення у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Зокрема Порошенко розповів про свою поїздку до Криму у лютому 2014 року.
У справі беркутівців суд допитав колишнього командувача внутрішніх військ МВС України

У справі "беркутівців" суд допитав колишнього командувача внутрішніх військ МВС України 02.12.2016

Суд допитав екс-командувача внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка у справі щодо обвинувачення п'яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" у вбивствах активістів Євромайдану.
Суд призначив проведення відеодопиту Януковича на 25 листопада

Суд призначив проведення відеодопиту Януковича на 25 листопада 22.11.2016

Суд дозволив провести допит Віктора Януковича та Станіслава Шуляка у режимі відеоконференції. Запланований на 24 листопада допит перенесли на день пізніше.
Заморожування рахунків Сім'ї Януковича в ЄС

Заморожування рахунків "Сім'ї" Януковича в ЄС 28.02.2014

Питання заборони в'їзду для оточення Януковича має вирішуватися на рівні ЄС, заявив DW речник австрійського МЗС. Австрія, Швейцарія та Ліхтенштейн заморожують рахунки "Сім'ї".