Станіслав Шуляк - український військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Станіслав Шуляк".

До лютого 2014 року Станіслав Шуляка керував внутрішніми військами МВС України. Шуляк був обвинувачений у перевищенні службових повноважень та організації розстрілів мирних протестувальників і зник із території України. Станіслав Шуляк перебуває у розшуку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.