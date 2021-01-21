ЄСПЛ визнав порушення прав людини під час протестів на Майдані в Україні
ЄСПЛ встановив, що владні органи умисно застосовували жорстокість в часи Майдану та що держава була відповідальна за вбивство одного із протестувальників.
Європейський суд з прав людини визнав численні порушення прав людини під час протестів на Майдані в Україні
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у четвер, 21 січня, ухвалив рішення у справах, які стосуються подій під час Революції гідності у Києві та інших містах України. Вони включають випадки силових розгонів протестувальників, їхнє затримання, викрадення активістів, неналежне поводження з ними та відповідні провадження.
ЄСПЛ виніс ці рішення у справах Шморгунов та інші проти України, Кадура і Смалій проти України, Луценко та Вербицький проти України, Воронцов та інші проти України та Дубовцев та інші проти України.
Судді постановили, що було неодноразово порушено статті 2 (право на життя), 3 (заборона катування), 5 (право на свободу та особисту недоторканність), 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) та 11 (свобода зібрань та об'єднання) Європейської конвенції з прав людини.
"Суд встановив, що владні органи умисно застосовували жорстоке поводження та що держава була відповідальна за вбивство одного із протестувальників. Суд також зауважив, що багато з рішень про тримання під вартою були свавільними", - йдеться у пресрелізі рішення ЄСПЛ.
Зазначається, що суд дійшов висновку, що "владні органи умисно намагались завадити початково мирним протестам, використовуючи для цього надмірне насильство та незаконні затримання".
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