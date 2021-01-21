 ЄСПЛ визнав порушення прав людини під час протестів на Майдані в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2021

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Новини

ЄСПЛ визнав порушення прав людини під час протестів на Майдані в Україні

ЄСПЛ встановив, що владні органи умисно застосовували жорстокість в часи Майдану та що держава була відповідальна за вбивство одного із протестувальників.

Європейський суд з прав людини встановив численні порушення прав людини під час протестів на Майдані в Україні

Європейський суд з прав людини визнав численні порушення прав людини під час протестів на Майдані в Україні

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у четвер, 21 січня, ухвалив рішення у справах, які стосуються подій під час Революції гідності у Києві та інших містах України. Вони включають випадки силових розгонів протестувальників, їхнє затримання, викрадення активістів, неналежне поводження з ними та відповідні провадження.

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ЄСПЛ виніс ці рішення у справах Шморгунов та інші проти України, Кадура і Смалій проти України, Луценко та Вербицький проти України, Воронцов та інші проти України та Дубовцев та інші проти України.

Судді постановили, що було неодноразово порушено статті 2 (право на життя), 3 (заборона катування), 5 (право на свободу та особисту недоторканність), 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) та 11 (свобода зібрань та об'єднання) Європейської конвенції з прав людини.

"Суд встановив, що владні органи умисно застосовували жорстоке поводження та що держава була відповідальна за вбивство одного із протестувальників. Суд також зауважив, що багато з рішень про тримання під вартою були свавільними", - йдеться у пресрелізі рішення ЄСПЛ.

Зазначається, що суд дійшов висновку, що "владні органи умисно намагались завадити початково мирним протестам, використовуючи для цього надмірне насильство та незаконні затримання".

Загалом, ЄСПЛ виявив ознаки того, що встановлені порушення "були частиною певної стратегії владних органів". Він також встановив, що офіційні розслідування стосовно цих подій у багатьох випадках були неефективними.

Суд постановив, що Україна має виплатити деяким заявникам різні суми в якості відшкодування майнової та немайнової шкоди, а також судових та інших витрат.

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Дивитись відео 05:59

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  • Сцена з коміксу про Революцію гідності

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Перший комікс про Майдан

    Комікс про Революцію гідності розрахований на молоду аудиторію. На 36 сторінках у картинках і коротких діалогах автори змальовують акції протесту студентів, їх побиття "беркутівцями" та початок масових демонстрацій на Майдані.

  • Головна героїня коміксу про Майдан Мирослава

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Головна героїня як збірний образ

    Головна героїня графічної новели - молода дівчина Мирослава - не цікавиться політикою і веде насичене розвагами студентське життя. За задумом авторів, Мирослава є збірним образом української молоді часів Революції гідності.

  • Сцена з коміксу про Революцію гідності

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Студентський протест, що переріс у революцію

    Комікс показує перші протести студентів проти відмови від євроінтеграції, з яких у кінці листопада 2013 року фактично розпочалася Революція гідності.

  • Побиття студентів - сцена з коміксу про Революцію гідності

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Побиття студентів пробудило свідомість українців

    Переломним моментом для головної героїні коміксу Мирослави стає побиття "беркутівцями" студентів, у епіцентрі якого вона опиняється випадково.

  • Михайлівський собор, який прихистив студентів (сцена з коміксу про Майдан)

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Михайлівський собор, який прихистив студентів

    Комікс має документальне підґрунтя. У ньому зображені реальні локації та збережена хронологія подій - як-от втеча студентів до Михайлівського собору після нападу бійців особливого призначення.

  • Сцена з коміксу про Революцію гідності

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Електронна книжка у вільному доступі

    Наклад книжки складає 1700 примірників, які будуть поширені, зокрема, у школах та бібліотеках. У вільний доступ викладуть і електронну версію книжки українською та англійською мовами.

  • Презентація Історії з Майдану в Києві 17 лютого

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Майдан очима молоді

    Над графічною новелою працювали художник Микита Губський, художниця Рейхан Аксу, а також сценарист Богдан Солов'ян. Шість років тому вони самі були підлітками і не брали участі в революції. На думку кураторів, саме тому їм вдалося зобразити події максимально об'єктивно. Окрім творчої команди, до проєкту долучали психолога та працівників Національного музею Революції гідності.

  • Презентація коміксу про Майдан у Києві, 17 лютого

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Комікси замість книжок з історії

    На думку кураторів проєкту, формат графічної новели якнайкраще доносить молодій аудиторії реальну історію Революції гідності.

  • Презентація коміксу в Києві

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Презентація до шостих роковин розстрілів на Майдані

    Робота над графічною новелою тривала декілька місяців. Комікс презентували напередодні шостих роковин масових розстрілів на Майдані Незалежності.

  • Обкладинка книжки Історія з Майдану

    "Історія з Майдану" - перший комікс про Революцію гідності

    Три місяці революції у трьох епізодах

    Автори проєкту планують вихід ще двох епізодів "Історії з Майдану" у 2021 році. Загалом у трьох збірках коміксів будуть описані всі найважливіші події Революції гідності від її початку в листопаді 2013-го і до завершення у лютому 2014 року.

    Автор: Світлана Власова


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