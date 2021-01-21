ЄСПЛ визнав порушення прав людини під час протестів на Майдані в Україні

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у четвер, 21 січня, ухвалив рішення у справах, які стосуються подій під час Революції гідності у Києві та інших містах України. Вони включають випадки силових розгонів протестувальників, їхнє затримання, викрадення активістів, неналежне поводження з ними та відповідні провадження.

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ЄСПЛ виніс ці рішення у справах Шморгунов та інші проти України, Кадура і Смалій проти України, Луценко та Вербицький проти України, Воронцов та інші проти України та Дубовцев та інші проти України.

Судді постановили, що було неодноразово порушено статті 2 (право на життя), 3 (заборона катування), 5 (право на свободу та особисту недоторканність), 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) та 11 (свобода зібрань та об'єднання) Європейської конвенції з прав людини.

"Суд встановив, що владні органи умисно застосовували жорстоке поводження та що держава була відповідальна за вбивство одного із протестувальників. Суд також зауважив, що багато з рішень про тримання під вартою були свавільними", - йдеться у пресрелізі рішення ЄСПЛ.

Зазначається, що суд дійшов висновку, що "владні органи умисно намагались завадити початково мирним протестам, використовуючи для цього надмірне насильство та незаконні затримання".

Загалом, ЄСПЛ виявив ознаки того, що встановлені порушення "були частиною певної стратегії владних органів". Він також встановив, що офіційні розслідування стосовно цих подій у багатьох випадках були неефективними.

Суд постановив, що Україна має виплатити деяким заявникам різні суми в якості відшкодування майнової та немайнової шкоди, а також судових та інших витрат.

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