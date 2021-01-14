Правозахисники: Рішення ЄСПЛ змінить нефективний підхід до справ Майдану в Україні

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у четвер, 21 січня, ухвалив рішення у справах, що стосуються подій під час Революції гідності у Києві та інших містах України в 2013-2014 роках. Вони включають випадки силових розгонів протестувальників, їх затримання, викрадення активістів, неналежне поводження з ними та відповідні провадження. ЄСПЛ виніс ці рішення у справах "Шморгунов та інші проти України", "Кадура і Смалій проти України", "Луценко та Вербицький проти України", "Воронцов та інші проти України" та "Дубовцев та інші проти України".

Зокрема, ЄСПЛ встановив порушення Україною низки статей Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Судді постановили, що було неодноразово порушено статті про право на життя, про заборону катувань, про право на свободу та особисту недоторканність, про право на повагу до приватного і сімейного життя та про свободу зібрань.

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Держава Україна визнана ЄСПЛ відповідальною за вбивство принаймні одного протестувальника і за брак незалежного й ефективного механізму розслідування злочинів правоохоронців і недержавних агентів під час подій на Майдані. Українські адвокати і правозахисники очікують, що це рішення дозволить прискорити слідство і розгляд справ Майдану, які тягнуться упродовж останніх семи років.

Негайні наслідки

Україна має виплатити деяким заявникам компенсацію матеріальної та моральної шкоди, а також покрити судові витрати, йдеться в тексті рішення ЄСПЛ. Як пояснила в інтерв'ю DW адвокатка кількох подань до ЄСПЛ Євгенія Закревська, це стосується потерпілих під час кривавого розгону студентського протесту на Майдані в Києві у ніч на 30 листопада 2013 року, штурму Майдану правоохоронцями 11 грудня і викрадення, катування та вбивства Юрія Вербицького 21-22 січня 2014 року. "Кожен з цих потерпілих, в тому числі брат Юрія Вербицького, отримають від 16 до 25 тисяч євро грошової компенсації", - повідомила адвокатка.

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За її словами, рішення ЄСПЛ стосується лише трьох згаданих епізодів Революції гідності. Вона пояснила це тим, що позови за цими епізодами перші, за якими були вичерпані можливості української національної судової системи і відповідні скарги були спрямовані до ЄСПЛ. "Сім років розгляду цих скарг - це дуже короткий термін для ЄСПЛ", - зазначила Закревська. Вона очікує, що й інші подання до Суду у Страсбурзі, зокрема ті, що стосуються масового розстрілу демонстрантів 18-22 лютого 2014 року в центрі Києва, також невдовзі отримають оцінку ЄСПЛ.

Примус до верховенства права

Державна влада України вже визнана ЄСПЛ відповідальною за смерть Юрія Вербицького і такою, що й дотепер належним чином не розслідувала злочини проти євромайданівців. Адвокат Віталій Погосян вважає, що тепер і державі, і українським судам доведеться звернути увагу на затягування слідства і судів у справах Майдану. "Судді мають у своїй діяльності звертатися до практики Європейського суду з прав людини, яка свідчить, що там нема телефонного права та політичних замовлень, а є закон і верховенство права, і тільки на підставі цього можна ухвалювати відповідні рішення", - наголосив Погосян.

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Згідно з міжнародними зобов'язаннями, які взяла на себе Україна, виконання рішень ЄСПЛ є обов'язковим і має пріоритет над національним законодавством. "Міністерство юстиції буде максимально доносити до судових та слідчих органів висновки ЄСПЛ, вказувати на недоліки і необхідність проведення відповідного розслідування. Ми будемо повністю робити цю роботу", - пояснила начальниця управління представництва держави в міждержавних справах секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко.

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Водночас Євгенія Закревська застерегла від сприйняття рішення ЄСПЛ як такого, що означає винесення конкретних вироків винним у блокуванні слідства і судочинства у справах Майдану. "ЄСПЛ не встановлює винних. Він встановлює лише відповідальність держави і факт порушення Конвенції з прав людини в конкретних моментах. Хоча на час вчинення тих порушень держава Україна була представлена режимом Януковича, встановлені факти неефективності розслідування цих порушень стосуються вже наступної влади, яка змінила попередній режим", - сказала адвокатка.

Протидія інформаційним маніпуляціям

Чи можна вважати це гарантією того, що рішення ЄСПЛ буде виконане і справедливість щодо порушень прав людини під час подій Євромайдану буде відновлена? Керівник Центру стратегічних судових справ Української Ґельсінської спілки з прав людини Михайло Тарахкало визнав, що хоч виконання рішень ЄСПЛ обов'язкове для української влади, далі все залежатиме від політичної волі можновладців і тих, хто провадить слідство і судочинство у цих справах. "Саме по собі рішення ЄСПЛ дає лише можливість змінити той неефективний підхід до справ Майдану, який був до теперішнього часу", - зазначив правозахисник.

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Він впевнений, що коренем всіх проблем є брак ретельного розслідування злочинів влади і правоохоронців під час Революції гідності. Саме це встановлене окремим пунктом рішення ЄСПЛ. Це, як і решта пунктів рішення Суду у Страсбурзі, дає можливість спростовувати інформаційні маніпуляції навколо Євромайдану, вважає правозахисник. "А саме: демонстранти мали повне право проводити акції протесту, окремі випадки насильства з їхнього боку не могли вплинути на мирний характер демонстрацій. Натомість з боку влади і правоохоронців була системна співпраця й узгоджені дії з насильницького розсіювання мирних демонстрацій. Мені здається показовим, що ЄСПЛ використав термін "тітушки", - сказав Тарахкало.