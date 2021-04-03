 Зеленський досі не ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо ″контрабандистів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2021

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Зеленський досі не ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо "контрабандистів"

Відповідний указ президента України не оприлюднений. РНБО також досі не озвучила правові підстави застосування санкцій, пояснивши лише, що вони запроваджені на підставі "пропозицій СБУ".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський станом на 16 годину 4 квітня не ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти "найбільших українських контрабандистів". Процедурно такі рішення вводяться у дію відповідними указами президента.

Станом на 4 квітня останні оприлюднені укази президента України датовані 2 квітня і стосуються призначення суддів, а також очільниці Центру протидії дезінформації.

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На сайті РНБО також не наводяться детальні дані щодо ухваленого 2 квітня рішення про санкції щодо "контрабандистів". Ідеться тільки про те, що РНБО ухвалила рішення щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до 79 юридичних осіб та 10 фізичних осіб на підставі "пропозицій", винесених на розгляд РНБО Службою безпеки України.

Втім, раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав імена найбільших "контрабандистів": Бокало Іван, Пересоляк Валерій, Кушнір Юрій, Єрімічук Олександр, Фірманюк Орест, Альперін Вадим, Чудаков Олександр, Шерман Віктор, Кравченко Олександр, Дідух Володимир.

Зеленський своєю чергою зазначив, що за підрахунками експертів, збитки держбюджету від контрабанди сягають 300 мільярдів гривень щороку.

Митників відсторонили на виконання рішення РНБО

Також під час останнього засідання РНБО ухвалено рішення про відсторонення корумпованих митників. Того ж дня Державна митна служба України повідомила про те, що на виконання рішення РНБО понад 100 співробітників регіональних управлінь відомства було відсторонено від виконання обов'язків. Серед них - 17 керівників митниці та митних постів.

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