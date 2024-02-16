Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі

Після візиту до Німеччини український президент зустрівся у Франції з Еммануелем Макроном для підписання нової безпекової угоди.

Президент України Володимир Зеленський ввечері п'ятниці, 16 лютого, повідомив про своє прибуття до Парижа. "Париж. Запланована зустріч із президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи", - написав глава української держави у X.

Як уточнює агенція AFP, Зеленський зустрівся з Макроном в Єлисейському палаці, де лідери двох країн підпишуть двосторонню угоду про безпеку.

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Раніше у цей день Зеленський у Берліні підписав схожу угоду про співпрацю в сфері безпеки з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Документ ставить на договірну основу військову допомогу, яку Німеччина надає Україні для відбиття російської агресії, а також передбачає її надання в майбутньому у разі повторного нападу РФ.

Першою безпекову угоду з Україною уклала Великобританія - під час візиту до Києва британського прем'єр-міністра Ріші Сунака 12 січня.