Зеленський вперше з початку війни прибув у Чехію

Після візиту до Болгарії президент України Володимир Зеленський прибув до Чехії. Там він проведе зустрічі з керівництвом країни.

Президент України Володимир Зеленський вперше від початку свого перебування на посаді глави держави прибув з офіційним візитом до Чехії. Про це у четвер, 6 липня, повідомило агенство Reuters. еленського зустрів президент Чеської Республіки Петр Павел.

Сам глава держави анонсував цей візит відразу після поїздки до Болгарії. "Далі - Прага. Проведу предметні переговори з президентом Петром Павелом, прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, зустрінуся з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ", - написав він у Telegram.

За його словами, основною темою обговорення будуть оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО у Вільнюсі, ситуація довкола Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), а також реалізація української формули миру і відбудова України.

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Чехія - одна з країн, котрі активно підритмують Україну, нагадує агенція dpa. Так, лише з січня по травень цього року уряд Чехії видлів Україні 24 танки, 76 бронетранспортерів і 16 зенітних машин, 57 000 артилерійських боєприпасів та інших матеріалів, таких як запасні частини та засоби захисту від ядерної, біологічної та хімічної небезпеки. Крім того, напередодні чеський прем'єр Петер Фіала разом з колегами з Польщі та Словаччини закликали НАТО окреслити шлях Києва до членства в Альянсі.

Зеленський відвідає Туреччину

Також Зеленський має прибути наступного дня, 7 липня, до Туреччини, де зустрінеться з президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Цю інформацію повідомило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu .

Сторони обговорять відносини між двома країнами, а також хід війни, Чорноморську зернову ініціативу (зернову угоду), дія якої закінчується 17 липня, зазначає агенція.

В минулому Москва не раз погрожувала вийти з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, в разі, якщо не будуть усунені перешкоди для її власних поставок зерна і добрив. Нинішня угода дозволяє безпечний експорт зерна і продовольства у воєнний час з трьох українських чорноморських портів.