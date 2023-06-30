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ООН: Зустріч з РФ щодо "зернової угоди" можлива днями

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Найближчими днями представники ООН та РФ можуть зустрітися для обговорення подовження Чорноморської зернової ініціативи. Раніше у Москві погрожували вийти з угоди, яка діє до 17 липня.

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Українське зерно
Українське зерноФото: Gleb Garanich/REUTERS

Представники ООН і Росії можуть найближчими днями провести зустрічі з питання продовження Чорноморської зернової ініціативи, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року. Про це заявив у п'ятницю, 30 червня, представник генсека ООН Фархан Хак.

"Я думаю, що найближчими днями відбудеться зустріч офіційних осіб", - цитує Хака агенція "Інтерфакс". Водночас він додав, що конкретні дати оголосити він не може.

Крім того, Хак заявив, що з 26 червня Спільний координаційний центр (СКЦ) не видав дозволу на приєднання до "зернової угоди" жодному новому суховантажу, хоча подано було 29 заявок. За даними Хака, нині у рамках "зернової угоди" діють лише 13 суден. 

Представник ООН зауважив, якщо нові судна не зможуть брати участь в ініціативі, до завершення терміну нинішньої угоди 17 липня у портах "застрягнуть мільйони тонн продовольства".

Погрози Москви

У червні генсек ООН Антоніу Гутерріш зазначав, що ведеться наполеглива робота над продовженням "зернової угоди". При цьому він висловив занепокоєння щодо можливого виходу Росії з неї, чим неодноразово погрожували у Москві. 

Зокрема, в міністерстві закордонних справ РФ заявляли, що Чорноморській ініціативі доведеться підшукувати альтернативи, якщо "Россільгоспбанк" не під'єднають до SWIFT, а також не будуть усунені перешкоди для поставок зерна і добрив з РФ.

Щоб переконати Росію погодитися на "зернову угоду", торік було підписано трирічний меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким посадовці ООН погодилися сприяти експорту з РФ продовольства та добрив. Хоча на російський експорт продовольства і добрив не поширюється дія західних санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, Москва заявляє, що накладені Заходом обмеження на платежі, логістику і страхування перешкоджають поставкам.

Читайте також: Заради зернової угоди: ООН пропонує почати підготовку до експорту аміаку з РФ через Україну - Reuters

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Українське зерно

ООН: Зустріч з РФ щодо "зернової угоди" можлива днями

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