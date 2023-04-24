Три держави НАТО закликали окреслити шлях Києва до членства

Для НАТО настав час прокласти чіткий шлях для членства України в альянсі, ідеться у статті прем'єр-міністрів Польщі, Чехії, Словаччини Матеуша Моравецького, Петера Фіали, Едуарда Геґера в журналі Foreign Affair.

"Настав час для Альянсу окреслити чіткий і надійний шлях до членства України, якщо і коли Київ цього забажає і коли дозволять умови. А до того часу ми повинні бути готові надати гарантії безпеки, окрім політичних запевнень, які не дозволять Україні раз і назавжди стати "сірою зоною". Сірі зони створюють можливості для авторитарних режимів сіяти нестабільність і посилювати напруженість", - йдеться, зокрема, у статті трьох прем'єрів.

На їхню думку, наразі "не зарано планувати післявоєнні гарантії безпеки України". "В Україні не буде інвестицій і сталого відновлення, якщо вона не зможе захистити себе від майбутньої агресії", - ідеться в статті.

Відповісти на питання щодо майбутнього НАТО

Прем'єри зазначають, що на майбутньому саміті у Вільнюсі НАТО доведеться відповісти "на важкі, але неминучі запитання" щодо майбутнього Альянсу, включно з його відносинами з Україною та його майбутньою стратегією щодо Росії.

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Що стосується політики щодо Росії, то, як вважають прем'єри, "наш давній двовекторний підхід, що включає як стримування, так і діалог, потребує оновлення". "Розмова зі стіною не змінить поведінки росіян. Зіткнувшись із припиненням діалогу, НАТО, як військово-політичний союз, має бути готове коригувати свою стратегію на ходу", - переконані прем'єри.

Наголошується, що рішучість у підтримці України також допоможе стримати агресію в інших частинах світу, надіславши сигнал про те, що "тиранів не буде умиротворено, чи то в Європі, чи то в Азії, чи деінде".

"Словом, мир може настати лише на умовах України. Замороження конфліктів - улюблений спосіб Росії виграти час, удаючи, що вона поклала кінець війні, яку сама ж і розпочала. Заморожений конфлікт не принесе стабільності і не поліпшить безпеки або економічних умов у довгостроковій перспективі", - заявили глави урядів.