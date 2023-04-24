Три держави НАТО закликали окреслити шлях Києва до членства
Максим Сидоржевський
37 хв. тому
Україна повинна отримати гарантії безпеки, щоб не стати назавжди "сірою зоною", впевнені Матеуш Моравецький, Петер Фіала та Едуард Геґер.
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Для НАТО настав час прокласти чіткий шлях для членства України в альянсі, ідеться у статті прем'єр-міністрів Польщі, Чехії, Словаччини Матеуша Моравецького, Петера Фіали, Едуарда Геґера в журналі Foreign Affair.
"Настав час для Альянсу окреслити чіткий і надійний шлях до членства України, якщо і коли Київ цього забажає і коли дозволять умови. А до того часу ми повинні бути готові надати гарантії безпеки, окрім політичних запевнень, які не дозволять Україні раз і назавжди стати "сірою зоною". Сірі зони створюють можливості для авторитарних режимів сіяти нестабільність і посилювати напруженість", - йдеться, зокрема, у статті трьох прем'єрів.
На їхню думку, наразі "не зарано планувати післявоєнні гарантії безпеки України". "В Україні не буде інвестицій і сталого відновлення, якщо вона не зможе захистити себе від майбутньої агресії", - ідеться в статті.
Відповісти на питання щодо майбутнього НАТО
Прем'єри зазначають, що на майбутньому саміті у Вільнюсі НАТО доведеться відповісти "на важкі, але неминучі запитання" щодо майбутнього Альянсу, включно з його відносинами з Україною та його майбутньою стратегією щодо Росії.
Що стосується політики щодо Росії, то, як вважають прем'єри, "наш давній двовекторний підхід, що включає як стримування, так і діалог, потребує оновлення". "Розмова зі стіною не змінить поведінки росіян. Зіткнувшись із припиненням діалогу, НАТО, як військово-політичний союз, має бути готове коригувати свою стратегію на ходу", - переконані прем'єри.
Наголошується, що рішучість у підтримці України також допоможе стримати агресію в інших частинах світу, надіславши сигнал про те, що "тиранів не буде умиротворено, чи то в Європі, чи то в Азії, чи деінде".
"Словом, мир може настати лише на умовах України. Замороження конфліктів - улюблений спосіб Росії виграти час, удаючи, що вона поклала кінець війні, яку сама ж і розпочала. Заморожений конфлікт не принесе стабільності і не поліпшить безпеки або економічних умов у довгостроковій перспективі", - заявили глави урядів.
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