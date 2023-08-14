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Зеленський відвідав штаби бригад на Донеччині

Максим Сидоржевський
20 хв. тому

Володимир Зеленський заявив, що хотів об'їхати усі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них.

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Володимир Зеленський на Донбасі, липень 2023 року
Володимир Зеленський на Донбасі, липень 2023 рокуФото: Ukrainian Presidentia/Planet Pix/ZUMA/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, під час якої відвідав штаби бригад, що ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар", повідомили у понеділок, 14 серпня, у пресслужбі глави держави.

Як вказується у повідомленні, Зеленський побував на командних пунктах 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Президент послухав доповіді щодо оперативної обстановки й обговорив із комбригами та комбатами військових з'єднань проблемні питання, із якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їхнього розв'язання. "Я щоденно отримую загальну інформацію, вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Втім, я хотів об'їхати усі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них. Це відкрита бесіда, можна обговорити будь-які питання", - наголосив Зеленський.

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Комбриги й комбати передали Президенту потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема у фронтових системах ППО та різних видах БпЛА. Крім того, було обговорено питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів, розширення можливостей командирів із керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій.

На офіційному Telegram-каналі Зеленського у понеділок було розміщено кілька відео з відвідуваннями ним командних пунктів бригад у Донецькій області. У поїздці президента супроводжував глава його офісу Андрій Єрмак.

Це не перший візит президента України у прифронтові райони. Зокрема, 29 липня цього року він відвідував передові позиції сил спеціальних операцій (ССО) на Бахмутському напрямку, аби привітати військових з їхнім професійним святом і вручити державні нагороди.

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Володимир Зеленський на Донбасі, липень 2023 року

Зеленський відвідав штаби бригад на Донеччині

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