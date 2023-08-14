ЗСУ мають успіхи в Урожайному на Донеччині - міноборони

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові звільнили за тиждень три кв. км території на Бахмутському напрямку.

У міністерстві оборони повідомили про успіхи Збройних сил України (ЗСУ) в Урожайному Донецької області.

"Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи", - сказала в понеділок, 14 серпня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Military media center.

Вона додала, що українські війська мають "певні успіхи" південніше та південно-східніше Старомайорського - закріплюються на певних ділянках.

На Бахмутському напрямку звільнили ще три кв. км

Маляр також повідомила, що цього тижня сили оборони України звільнили три квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку . Загалом від початку контрнаступу ЗСУ там деокуповано 40 кв. км.

Крім того, заступниця міністра розповіла, що українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області. "Там були виконані певними підрозділами певні завдання. Ми, звісно, не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались", - сказала вона та додала, що аби закріпитись у цій частині фронту, потрібно витісняти російських окупантів.

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