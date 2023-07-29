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Зеленський поїхав на Бахмутський напрямок вітати ССО

Анастасія Шепелева
53 хв. тому

Президент прибув на позиції українських сил спеціальних операції на Бахмутському напрямку, щоб привітати їх з професійним днем і нагородити.

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Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)
Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський відвідав у суботу, 29 липня, передові позиції сил спеціальних операцій (ССО) на Бахмутському напрямку, аби привітати військових з їхнім професійним святом і вручити державні нагороди.

Зеленський наголосив, що завдання, які виконують спецпризначенці, - героїчні, хоча про їхні операції не можна публічно розповідати під час війни. "Напевно, народ України небагато чує про сили спецоперацій, тому що ви завжди в найгарячіших точках. Але хочу сказати, що всі знають, які хлопці в ССО. Знають, що всі ви - дуже героїчні, від вас багато залежить, бо ви завжди на першій лінії фронту", - сказав президент. 

Зеленський зауважив, що військові ССО вже не дали Росії окупувати Україну. "Дякую за те, що й через 520 днів дуже складної повномасштабної війни за нашу свободу та життя всіх нас, наших дітей, сьогодення й майбутнє нашої держави ви залишаєтеся такими ж міцними", - додав президент.

Зеленський відвідав командний пункт тактичних груп ССО у Часовому Яру, де заслухав доповідь командира про оперативну ситуацію в зоні відповідальності, виконання спеціальних завдань і потреби підрозділів у зброї, техніці та обладнанні. Президент вручив воїнам державні нагороди та подарунки. 

Під час поїздки Зеленський заслухав доповідь командувача ССО бригадного генерала Віктора Хоренка, а також уже традиційно зустрівся "за кавою" з військовими на одній з заправок. 

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Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Зеленський поїхав на Бахмутський напрямок вітати ССО

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