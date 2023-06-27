  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Донеччині та Запоріжжі

Олександр Куницький
21 хв. тому

Під час поїздки в Донецьку та Запорізьку області президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових і вручив їм нагороди.

https://p.dw.com/p/4T69m
Володимир Зеленський з українськими морськими піхотинцями на передовій 23 травня.
Володимир Зеленський з українськими морськими піхотинцями на передовій 23 травня.Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський під час робочих поїздок у Донецьку та Запорізьку області 26 червня відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках.

"Донеччина, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів", - сказав Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому в ніч на вівторок, 27 червня.

Під час поїздок президент заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій. Зокрема, на Мелітопольському напрямку - доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського. На Бердянському напрямку з командувачем оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" Юрієм Содолем обговорювались питання формування корпусу морської піхоти. "Всі деталі чіткі, абсолютно зрозумілі: організація, тренування, постачання. Морську піхоту й усі елементи наших сил оборони зміцнюємо, це обов'язково", - наголосив глава держави.

Читайте також: Україна ще не задіяла основні сили в контрнаступі - Сирський

Вручення нагород військовим

Крім того, Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями і вручив їм державні нагороди. Зокрема, орден "Золота Зірка" від президента отримав заступник командира батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади Сергій Дудін, який звільняв від російської окупації землі Херсонщини.

Також Зеленський нагородив бійців оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", які відзначились у боях на Бахмутському напрямку. Зокрема, орден "Золота Зірка" отримав командир аеромобільної роти 81-ї окремої бригади десантно-штурмових військ, капітан Олег Олива, якому присвоєне звання Героя України. 

Своєю чергою бійці передавали Зеленському свої шеврони. "Дякую за ваші шеврони. Це надзвичайно почесно для мене, про кожен шеврон розповім окремо", - наголосив президент.

Нагадаємо, за останні два тижні Сили оборони України деокупували на півдні 130 квадратних кілометрів. З початку наступу від російської окупації звільнили дев'ять населених пунктів.

Читайте також: Резніков про війну Росії проти України: Цей рік змінить правила гри

У чиїх руках Бахмут і що залишилося від міста?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський з українськими морськими піхотинцями на передовій 23 травня.

Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Донеччині та Запоріжжі

Конфлікти21 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Франка-Вальтера Штайнмаєра зустрічають у Бішкеку

Центральна Азія - великий геополітичний шпагат Європи

Центральна Азія - великий геополітичний шпагат Європи

Політика17 год. тому
Ukraine-Krieg | Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin | Abzug aus Bachmut

Заколот Пригожина і контрнаступ ЗСУ: що кажуть на Заході?

Заколот Пригожина і контрнаступ ЗСУ: що кажуть на Заході?

Політика18 год. тому02:24 хв.
Standbild aus TV-Beitrag "Drone warfare: A look at Ukraine's use of UAVs"

Чи допоможе штучний інтелект українцям виграти війну?

Чи допоможе штучний інтелект українцям виграти війну?

Конфлікти18 год. тому01:52 хв.
Акція протесту перед посольством РФ у Лондоні (травень 2022 року) проти зґвалтувань українських жінок російськими солдатами

Чому ФРН розслідує зґвалтування українки солдатами РФ

Чому ФРН розслідує зґвалтування українки солдатами РФ

Конфлікти21 год. тому
Рейв-толока на Чернігівщині

Село й техно: Як фанати рейву відбудовують Чернігівщину

Село й техно: Як фанати рейву відбудовують Чернігівщину

Культура25 червня 2023 р.
Обкладинка каталогу виставки on the road, зроблена харків'янкою Іриною

"Ми в дорозі". Як біженцям допомагає арт-терапія

"Ми в дорозі". Як біженцям допомагає арт-терапія

Суспільство24 червня 2023 р.
На головну сторінку