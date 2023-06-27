Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Донеччині та Запоріжжі

Під час поїздки в Донецьку та Запорізьку області президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових і вручив їм нагороди.

Президент України Володимир Зеленський під час робочих поїздок у Донецьку та Запорізьку області 26 червня відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках.

"Донеччина, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів", - сказав Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому в ніч на вівторок, 27 червня.

Під час поїздок президент заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій. Зокрема, на Мелітопольському напрямку - доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського. На Бердянському напрямку з командувачем оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" Юрієм Содолем обговорювались питання формування корпусу морської піхоти. "Всі деталі чіткі, абсолютно зрозумілі: організація, тренування, постачання. Морську піхоту й усі елементи наших сил оборони зміцнюємо, це обов'язково", - наголосив глава держави.

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Вручення нагород військовим

Крім того, Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями і вручив їм державні нагороди. Зокрема, орден "Золота Зірка" від президента отримав заступник командира батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади Сергій Дудін, який звільняв від російської окупації землі Херсонщини.

Також Зеленський нагородив бійців оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", які відзначились у боях на Бахмутському напрямку. Зокрема, орден "Золота Зірка" отримав командир аеромобільної роти 81-ї окремої бригади десантно-штурмових військ, капітан Олег Олива, якому присвоєне звання Героя України.

Своєю чергою бійці передавали Зеленському свої шеврони. "Дякую за ваші шеврони. Це надзвичайно почесно для мене, про кожен шеврон розповім окремо", - наголосив президент.

Нагадаємо, за останні два тижні Сили оборони України деокупували на півдні 130 квадратних кілометрів. З початку наступу від російської окупації звільнили дев'ять населених пунктів.

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