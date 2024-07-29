Зеленський відвідав командний пункт ССО поблизу Вовчанська

Зеленський відвідав командний пункт ССО поблизу Вовчанська29 липня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 29 липня, відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій (ССО) на Харківському напрямку поблизу Вовчанська, а також привітав бійців ССО з професійним святом.
"Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших територій, міст і сіл, починаючи від захисту ДАПу в 2014 році, потім Гостомель, Херсонщина й операція на Харківщині. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку, він, напевно, один із найскладніших. Уся країна на вас розраховує, ми точно переможемо", - заявив президент.
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Зеленський вручив воїнам ССО державні нагороди
Офіс президента (ОП) України повідомив, що Зеленський під час візиту на Харківщину відзначив воїнів ССО державними нагородами, зокрема двох Героїв України, а 142-му навчально-тренувальному центру ССО присвоїв почесне найменування "імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка". Також зазначається, що президент та головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський заслухали доповідь командувача ССО Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань.
"Бригадний генерал Олександр Трепак розповів про три основні напрями діяльності ССО: психологічні операції та некінетичні дії, рух опору на тимчасово окупованих територіях та дії підрозділів спецпризначення. Також обговорили подальше реформування та розвиток спроможностей ССО згідно із сучасними викликами та з використанням найкращого світового й вітчизняного досвіду, набутого з 2014 року", - повідомляє ОП.
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Президент відвідав Дергачі
Також Зеленський повідомив про те, що відвідав на Харківщині місто Дергачі, де 2023 року відновили 18 будинків на 250 квартир, а також "забезпечили людей укриттями, яких раніше не було".
"Зараз тривають роботи з відбудови місцевої амбулаторії. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи, хто повертає нормальність життя для всіх українців. І дякую нашим людям, які захищають та оберігають своє місто, свою громаду та вірять в Україну", - наголосив президент.