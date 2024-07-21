ЗСУ: РФ перемістила додаткові штурмові групи на Харківщину

Росія готується до наступальних дій, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агенції "Інтерфакс-Україна".

Російська Федерація перемістила додаткові штурмові групи в район Глибокого Харківської області задля підготовки до наступальних дій. Про це у неділю, 21 липня, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агенції "Інтерфакс-Україна".

"У районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155 окремої бригади морської піхоти ТОФ і 18 мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Використовує БпЛА для дистанційного мінування місцевості", - зазначив він.

Читайте також: Росія заявляє про захоплення Урожайного на Донеччині

За словами Волошина, в районі населеного пункту Муром на території РФ було відзначено прибуття додаткового особового складу 41 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії з метою поповнення поточного некомплекту особового складу. У районі центральної та східної частини Вовчанська російські війська продовжують перегрупування штурмових груп 138 окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6 армії та 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу для проведення штурмових дій, зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

"Також підтверджено, що штурмовий загін 153 танкового полку 47 танкової дивізії вс РФ виведено на відновлення, його позиції зайняв особовий склад 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу і загону "Ахмат", - наголосив Волошин.

Читайте також: Міноборони РФ заявило про захоплення двох населених пунктів в Україні

За словами речника ОСУВ "Хортиця", від початку поточної доби відбулося п'ять боєзіткнень, ще одне триває. "Під час боїв російські окупанти успіху не мали, втрат українських позицій не допущено. Атакували невеликими групами, до мотострілецького відділення. На окремих ділянках, тимчасово зайнятих противником, через неможливість провести евакуацію безповоротних втрат відзначається погіршення епідеміологічної обстановки на ворожих позиціях", - зазначив він.