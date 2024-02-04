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Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі

Дмитро Шварц
4 лютого 2024 р.

На тлі чуток про можливе звільнення головкома ЗСУ Валерія Залужного український президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине.

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Президент України Володимир Зеленський на передових позиціях ЗСУ на Запоріжжі, серпень 2023 року
Президент України Володимир Зеленський відвідав передову на Запоріжжі (архівне фото)Фото: President Of Ukraine/APA Images/Zumapress/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине. Про це у неділю, 4 лютого, повідомила пресслужба глави української держави.

"Зокрема, глава держави побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Володимир Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що Зеленський поспілкувася з військовими та вручив їм державні нагороди.  

Варто зазначити, що цей візит президент здійснив на тлі чуток про можливе звільнення з посади головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного.

Обговорення звільнення Залужного

Інформація про те, що президент України планує відправити головкома ЗСУ у відставку з'явилися 29 січня. Втім, того дня її спростували як в міністерстві оборони, так і в ОПУ. Однак згодом ЗМІ повідомили, що розмова щодо відставки між Зеленським і Залужним все ж відбулася.

Версії того, чому відповідне рішення не було ухвалене різняться. Серед перешкод називають витік інформації і відсутність кандидатури для негайної заміни Залужного.

Сам головком ЗСУ на тлі чуток про відставку цього тижня написав колонку для CNN. У ній він не коментував питання своєї подальшої служби, але окреслив три основних пріоритети для України на 2024 рік. Він також поскаржився на "нездатність державних інституцій в Україні покращити чисельність збройних сил без застосування непопулярних заходів".

2 лютого, агенція Reuters з посиланням на два обізнані джерела повідомила, що влада України попередила адміністрацію президента США про намір президента Зеленського звільнити Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Про те, що Київ повідомив Вашингтон про такі плани написали й інші західні ЗМІ, зокрема The Washington Post.

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