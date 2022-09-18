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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Зеленський: Україна може повернути Крим дипломатичним шляхом

Олександр Куницький | Сергій Ромашенко
13 хв. тому

Володимир Зеленський допустив дипломатичне вирішення питання повернення Криму до складу України. В інтерв'ю Reuters він сказав, що більшість українців віддала б перевагу саме такому варіанту.

https://www.dw.com/uk/zelenskij-ukraina-moze-povernuti-krim-diplomaticnim-slahom/a-63163321

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим може бути повернуто під контроль України дипломатичним шляхом. Про це він сказав в інтерв'ю агентству Reuters, оприлюдненому в неділю, 18 вересня.

"Україна зможе жити спокійно, якщо поверне собі всю свою землю. Немає іншого шансу. Немає виходу, треба деокупувати території. Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом", - відповів Зеленський на запитання журналіста про те, чи Україна зможе повернути Крим, враховуючи, що на півострові розміщено велику кількість російських військових.

При цьому Зеленський зазначив, що люди в Україні більше підтримують дипломатичне вирішення кримського питання. При цьому він додав, що не може назвати коло осіб, які обговорюватимуть повернення Криму, і сказати, коли можуть розпочатися переговори.

Сотні російський полонених

Також Зеленський повідомив, що під час українського контрнаступу було захоплено в полон сотні російських військових. "Ця операція (контрнаступ на Харківщині. - Ред.) дала можливість цей фонд серйозно поповнити. Це сотні", - сказав він.

Водночас президент заявив, що нині у росіян більше українських полонених, ніж в України російських військових. "Наше завдання - поповнювати обмінний фонд…Наша задача-  повернути своїх", - сказав він.

Деокупація Криму військовим шляхом

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна планує повернути Крим за допомогою західної зброї.

У серпні українські військові завдали ударів по російських авіабазах у Криму. На початку вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті про перспективи війни у ​​2023 році допустив проведення військової операції зі звільнення Криму, але наголосив у той же час, що це вимагатиме використання "виробничої бази та запасів провідних західних країн".

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У перші тижні після російського вторгнення в Україну Київ ще допускав можливість "компромісу" з Росією щодо приналежності Криму і, зокрема, пропонував на 15 років відмовитися від військового вирішення питання. Зараз у Києві допускають переговори з Росією лише після повного відходу російських військ з українських територій.

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