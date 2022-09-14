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Крим (ілюстративне фото)Фото: Krasilnikov Stanislav/dpa/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

За "Червону калину" на весіллі в Криму засудили шістьох

Сергій Ромашенко
1 год. тому

На весіллі в одному з ресторанів Криму гості включили пісню українською мовою. Власник отримав 15 діб арешту, деяких учасників оштрафували чи заарештували.

https://www.dw.com/uk/za-cervonu-kalinu-na-vesilli-v-krimu-zasudili-sistoh-ludej/a-63114596

В анексованому Росією Криму суд притягнув до адміністративної відповідальності шістьох учасників весілля за виконання пісні українською мовою. Про це повідомляється на сайті "суду" в середу, 14 вересня. Подія трапилась у ресторані "Арпат" у Бахчисараї 10 вересня, коли гості увімкнули пісню "Червона калина".

Власник банкетного залу отримав 15 діб арешту, діджей та танцівниця - по 10 діб, мати нареченого - 5 діб, мати нареченої - штраф у розмірі 40 тисяч рублів, дружина власника ресторану - в розмірі 50 тисяч рублів.

Їх визнали "винними" за статтями про "пропаганду нацистської атрибутики або символіки" та "дискредитацію армії" РФ.

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"Дискредитація російської армії" виконанням української пісні

Відео з весілля, на якому гості підспівують українській пісні "Червона калина", з'явилося у соціальних мережах 11 вересня. Окупаційна адміністрація міста закрила ресторан на перевірку. 

Суд визнав пісню "дискредитацією російської армії", бо вона нібито "використовується (є бойовою піснею) Організацією українських націоналістів (ОУН), діяльність якої визнана екстремісткою та заборонена на території РФ", а тому "містить в собі відомості про дискредитацію збройних сил РФ".

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