Зеленський у Стокгольмі підписав безпекову угоду зі Швецією

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Стокгольмі підписали угоду про співпрацю країн у сфері безпеки. Також сьогодні Зеленський підпише угоди з Норвегією та Ісландією.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у п'ятницю, 31 травня, підписали угоду про співпраці країн у сфері безпеки. Лідери підписали угоду рамках візиту українського президента у Стокгольм, де він візьме участь у третьому саміті "Україна - Північна Європа".

Прем'єр Крістерссон зазначив, що угода "є свідченням нашої довгострокової відданості вашому захисту від Росії" та "потужним сигналом Росії про те, що безглуздо продовжувати війну на основі припущення, що західні країни втомляться". "Наша підтримка не припиниться", - наголосив він.

Зеленський, своєю чергою, анонсував, що сьогодні відбудеться підписання ще двох безпекових угод - з Норвегією та Ісландією. "Ми обговоримо наші наступні шляхи разом. Протиповітряна оборона, виробництво зброї та наша дипломатія, - заявив Зеленський. - Тільки разом ми можемо зупинити божевілля Москви. Ми маємо зробити цю роботу якомога швидше".

Що передбачає угода

Упродовж 2024 - 2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на 75 мільярдів шведських крон (близько 6,5 мільярда євро), що приблизно становитиме 2,2 мільярда євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа, уточнює пресслужба Офісу президента України.

Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати.

"Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва. Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням", - йдеться в повідомленні ОП.

Швеція також підтримуватиме розвиток оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні.

Окремі блоки угоди стосуються підтримки української "формули миру", санкцій, відшкодування збитків та притягнення країни-агресорки РФ до відповідальності, а також допомоги Україні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

Крім того, Швеція чітко підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО, наголосили в ОП.

Угода зі Швецією стала 13-ю безпековою угодою

Нагадаємо, що до цього дня Україна підписала двосторонні безпекові угоди із 12 країнами - з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією, Бельгією та Португалією.

Днями Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 1,25 млрд доларів, в який увійшли два літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, гусеничні бронетранспортери Pansarbandvagn 302 (PBV 302) для оснащення нових українських бригад, 155-мм артилерійські боєприпаси, ракети класу "повітря-повітря" Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися з наземними системами протиповітряної оборони (ППО), а також ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання.