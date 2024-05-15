Посол: Безпекова угода Польщі й України - на погодженні

За словами посла України в Польщі Василя Зварича, наразі Варшава опрацьовує текст документа, запропонований Києвом. Жодних зволікань в цьому процесі посол не бачить.

Київ та Варшава працюють над проєктом двосторонньої угоди про гарантії безпеки, повідомив в інтервʼю "Радіо Свобода" у вівторок, 14 травня, посол України у Польщі Василь Зварич.

Він розповів, що днями під час візиту до Варшави перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга "багато уваги приділив саме цьому питанню".

"Ми не бачимо зволікань, ми бачимо дуже серйозний, ретельний підхід польської сторони до змісту цієї угоди і я більш ніж впевнений, що найближчим часом ми будемо мати ще на одну країну-підписанта таких угод більше", - зазначив Зварич у інтерв'ю,

За словами дипломата, наразі у Польщі триває міжвідомче погодження тексту угоди і найближчими днями цей проєкт мають передати українській стороні. Після цього триватимуть безпосередні переговори щодо змісту документа.

"Ми повинні узгодити текст, ми запропонували польській сторонні певні свої елементи, наші очікування, що б там на нашу думку мало бути відображено", - сказав посол. Він додав, що "угода з Польщею буде амбітною, оскільки це найближчий сусід і Польща вже багато допомагає Україні у військовому плані".

Після підписання "у разі прямої загрози безпеці Україні або Польщі буде чіткий алгоритм дій", наголосив посол.

Нагадаємо, що Україна вже підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма державами- з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

1 травня президент України Володимир Зеленський анонсував ще сім двосторонніх безпекових угод, зокрема з США.