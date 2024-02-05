  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію

Степан Смишляєв
5 лютого 2024 р.

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні Володимир Зеленський пропонує продовжити ще на 90 днів - до 13 травня. Президент вносить до Ради відповідні пропозиції вже вдесяте.

https://p.dw.com/p/4c2io
Мобілізовані в Україні
Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні пропонують продовжити ще на 90 днівФото: Yuriy Dyachyshyn/AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 5 лютого, подав на розгляд Верховної Ради проєкти законів, якими пропонується затвердити укази про продовження воєнного стану і загальної мобілізації.

Обидва документи, реєстраційні номери 10456  та  10457 , опубліковані на сайті українського парламенту. У них пропонується продовжити дію відповідних заходів на 90 днів з 14 лютого у зв'язку із триваючою агресію Росії проти України.

У разі їхнього ухвалення воєнний стан і мобілізація триватимуть до 13 травня включно. Президент вже вдесяте пропонує Раді продовжити ці заходи від початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

Читайте також: Оновлений законопроєкт про мобілізацію: що змінилося?

Новий законопроєкт про мобілізацію: що думають українці?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

itd.rada.gov.ua
itd.rada.gov.ua