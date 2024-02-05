Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні Володимир Зеленський пропонує продовжити ще на 90 днів - до 13 травня. Президент вносить до Ради відповідні пропозиції вже вдесяте.

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 5 лютого, подав на розгляд Верховної Ради проєкти законів, якими пропонується затвердити укази про продовження воєнного стану і загальної мобілізації.

Обидва документи, реєстраційні номери 10456 та 10457 , опубліковані на сайті українського парламенту. У них пропонується продовжити дію відповідних заходів на 90 днів з 14 лютого у зв'язку із триваючою агресію Росії проти України.

У разі їхнього ухвалення воєнний стан і мобілізація триватимуть до 13 травня включно. Президент вже вдесяте пропонує Раді продовжити ці заходи від початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

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