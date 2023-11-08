В Україні вдев'яте продовжили воєнний стан і мобілізацію

Парламент затвердив указ президента України про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів.

Верховна Рада затвердила в середу, 8 листопада, укази президента Володимира Зеленського "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Воєнний стан і мобілізація продовжені на 90 днів - до 13 лютого 2024 року включно.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос), це було вже дев'яте голосування парламенту за продовження дії правового режиму воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

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