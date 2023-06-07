Зеленський про Каховську ГЕС: З Криму РФ доведеться втекти

Президент України наполягає, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, критично важливе для забезпечення водою Криму. На його думку, це свідчить про те, що РФ "усвідомила, що і з Криму їй доведеться втекти".

Знищенням Каховської гідроелектростанції (ГЕС), важливої для забезпечення водою анексованого Криму, Росія засвідчила, що усвідомлює незворотність деокупації півострова, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців за підсумком доби 6 червня.

"Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти", - заявив Зеленський.

Читайте також: ЗСУ: Підрив Каховської ГЕС не зупинить наступ

В окремому зверненні "до всіх у світі, хто цінує життя" Зеленський наголосив, що такий злочин екоциду не міг би статися просто внаслідок обстрілу дамби: "Щоб знищити її, російським силам потрібно було свідомо діяти - мінувати, підривати, руйнувати".

Він закликав міжнародну спільноту до негайної максимальної реакції. "Свідоме знищення терористами дамби ГЕС з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи - це зло", - сказав Зеленський.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: як реагують світові політики

Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелі

Міністерство аграрної політики та продовольства України попередньо оцінило наслідки підриву ГЕС для сільського господарства: можливе затоплення орієнтовно 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на правобережжі Херсонщини, а також в декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під російською окупацією.

"Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94 відсотки зрошувальних систем в Херсонській, 74 відсотки - в Запорізькій та 30 відсотків - в Дніпропетровській областях. Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі", - зазначили у міністерстві та додали, що без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: вода прибуває, людей евакуюють. Що далі?

Масштабні збитки для рибної галузі

Негативні наслідки очікуються і для рибного господарства. "Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько чотирьох мільярдів гривень. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 мільярда гривень", - підрахували в міністерстві.

За оцінками експертів, негативні наслідки спустошення водних біоресурсів будуть прослідковуватись протягом кількох років поспіль, навіть при заповненні ложа Каховського водосховища найближчим часом.

Читайте також: Гендиректор "Укргідроенерго": Для відновлення Каховської ГЕС треба від п'яти років