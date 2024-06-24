Генерал Гнатов став новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ

Новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля став бригадний генерал Андрій Гнатов. Содоль перебував на цій посаді з лютого.

Новим командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля став бригадний генерал Андрій Гнатов, про що у вечірньому відеозверненні у понеділок, 24 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, таке рішення він ухвалив після ранкової наради з військовими, на якій були присутні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич та міністр оборони України Рустем Умєров.

"Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз - Донеччині. І постачанню нашим силам усього, що необхідно. Обговорили також і кадрові питання у Збройних Силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", - заявив президент

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Варто зазначити, що напередодні начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії України Богдан Кротевич повідомив про те, що подав заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) із закликом провести розслідування щодо бойового генерала. "Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал", - заявив він у неділю.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що звернення Кротевича до ДБР стосувалося саме Содоля, який у лютому став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ замість Сергія Наєва. Раніше генерал Содоль очолював Морську піхоту України.