  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаУкраїна

Генерал Гнатов став новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ

Дмитро Шварц
24 червня 2024 р.

Новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля став бригадний генерал Андрій Гнатов. Содоль перебував на цій посаді з лютого.

https://p.dw.com/p/4hRpW
Юрій Содоль (зліва), майбутній командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк (по центру) та Володимир Зеленський, Донеччина, вересень 2023 року
Юрій Содоль доповідає Володимиру Зеленському під час візиту президента на ДонеччинуФото: Ukrainian Presidentia/ZUMA/picture alliance

Новим командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля став бригадний генерал Андрій Гнатов, про що у вечірньому відеозверненні у понеділок, 24 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, таке рішення він ухвалив після ранкової наради з військовими, на якій були присутні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич та міністр оборони України Рустем Умєров.

"Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз - Донеччині. І постачанню нашим силам усього, що необхідно. Обговорили також і кадрові питання у Збройних Силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", - заявив президент

Читайте також: Армія РФ перевищує ЗСУ на фронті в 7-10 разів - Содоль

Варто зазначити, що напередодні начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії України Богдан Кротевич повідомив про те, що подав заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) із закликом провести розслідування щодо бойового генерала. "Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал", - заявив він у неділю.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що звернення Кротевича до ДБР стосувалося саме Содоля, який у лютому став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ замість Сергія Наєва. Раніше генерал Содоль очолював Морську піхоту України.

Сценарії війни: заморожений конфлікт, ескалація чи без змін?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції ССО на Донеччині

Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій

Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій

Президент звільнив Сергія Лупанчука, який командував ССО з листопада. Новим командувачем Володимир Зеленський призначив його заступника Олександра Трепака.
Політика9 травня 2024 р.
Валерій Залужний

Залужний став послом України у Британії - указ Зеленського

Залужний став послом України у Британії - указ Зеленського

Для призначення колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного на дипломатичну посаду президент України Володимир Зеленський звільнив його з військової служби, але залишив за ним право носити військову форму.
Політика9 травня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський, 18 червня 2024 року

Зеленський представив нового керівника УДО

Зеленський представив нового керівника УДО

Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова новим керівником Управління держохорони після того, як СБУ затримала двох співробітників УДО, які готували замах на призидента.
Політика24 червня 2024 р.