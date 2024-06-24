Зеленський представив нового керівника УДО

Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова новим керівником Управління держохорони після того, як СБУ затримала двох співробітників УДО, які готували замах на призидента.

Президент України Володимир Зеленський представив особовому складу Управління державної охорони України (УДО) нового керівника - полковника Олексія Морозова.

Як повідомив очільник держави у понеділок, 24 червня, головним завданням нового керівника УДО є забезпечення, "щоб в управлінні працювали виключно патріотично налаштовані професійні люди, які повʼязують свою долю виключно з Україною". Також, за словами Зеленського, "управління потребує модернізації структури та роботи, щоб забезпечити відповідність вимогам воєнного часу".

"У нового керівника управління є карт-бланш на зміни. Потрібні нові підходи до роботи з особовим складом - без радянщини. Потрібне підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу і нові підходи до рекрутингу кадрів для управління", - заявив президент.

Також у своєму виступі Зеленський наголосив на необхідності "вдосконалення матеріально-технічної та навчальної баз управління". Зокрема, за його словами, має бути створено власний навчальний полігон УДО, а на базі Інституту Управління державної охорони України потрібно створити "сучасний спеціалізований центр підготовки фахівців безпеки".

"Звичайно, управління має бути очищене від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує Управління державної охорони. Ваше завдання - це безпека ключових інституцій нашої держави. Я дякую всім, хто виконує це завдання абсолютно сумлінно", - додав президент.

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Своєю чергою, Олексій Морозов подякував президенту за довіру, а також пообіцяв виправдати її "ділами та роботою".

Як йдеться у повідомленні на сайті президента, Зеленський підписав указ про призначення нового начальника УДО 21 червня. Того ж дня своїми указами очільник держави звільнив з посади заступника начальника УДО Ігоря Пискуна, а також призначив двох нових заступників начальника управління - Романа Вихора та Олеся Шарана.

Нагадаємо, що 9 травня своїм указом Зеленський звільнив з посади начальника Управління державної охорони Сергія Рудя, який був призначений на цю посаду в жовтні 2019 року.

За два дні до цього Служба безпеки України (СБУ) заявила про викриття мережі агентів Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ), до яких увійшли двоє співробітників УДО, і які готували вбивство президента.