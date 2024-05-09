Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій

Президент звільнив Сергія Лупанчука, який командував ССО з листопада. Новим командувачем Володимир Зеленський призначив його заступника Олександра Трепака.

Президент України Володимир Зеленський звільнив у четвер, 9 травня, командувача Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України (ЗСУ) Сергія Лупанчука.

Лупанчук очолював ССО з листопада 2023 року - після Віктора Хоренка.

Іншим указом Зеленський призначив командувачем ССО Олександра Трепака.

Трепак - бригадний генерал, учасник антитерористичної операції (АТО) на Сході України, один з оборонців Донецького аеропорту, має звання Героя України. З кінця 2020 року був начальником штабу - заступником командувача ССО.

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Новий командувач Сил підтримки ЗСУ

Цього ж дня Зеленський призначив командувача Сил підтримки ЗСУ - Дмитра Герегу.

Він уже обіймав цю посаду з серпня 2021 до 4 березня цього року, коли його замінив Олександр Яковець.

26 квітня Зеленський звільнив Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ та призначив головою адміністрації Держспецтранспорту.

У керівництві армії тривають кадрові перестановки після призначення головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського замість Валерія Залужного.

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