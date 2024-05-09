Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій

Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій9 травня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський звільнив у четвер, 9 травня, командувача Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України (ЗСУ) Сергія Лупанчука.
Лупанчук очолював ССО з листопада 2023 року - після Віктора Хоренка.
Іншим указом Зеленський призначив командувачем ССО Олександра Трепака.
Трепак - бригадний генерал, учасник антитерористичної операції (АТО) на Сході України, один з оборонців Донецького аеропорту, має звання Героя України. З кінця 2020 року був начальником штабу - заступником командувача ССО.
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Новий командувач Сил підтримки ЗСУ
Цього ж дня Зеленський призначив командувача Сил підтримки ЗСУ - Дмитра Герегу.
Він уже обіймав цю посаду з серпня 2021 до 4 березня цього року, коли його замінив Олександр Яковець.
26 квітня Зеленський звільнив Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ та призначив головою адміністрації Держспецтранспорту.
У керівництві армії тривають кадрові перестановки після призначення головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського замість Валерія Залужного.
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