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ПолітикаУкраїна

Зеленський прибув до Албанії на саміт для України

Анастасія Шепелева
28 лютого 2024 р.

У Тирані 13 лідерів Південно-Східної Європи збираються на саміт для України, організований Еді Рамою та Володимиром Зеленським.

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Україна (президент Володимир Зеленський) та Албанія
Володимир Зеленський візьме 28 лютого участь в саміті для України в Албанії (фото архівне)Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Planet Pix/ZUMA Press Wire/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський прибув у середу, 28 лютого, з візитом у столицю Албанії Тирану. 

"Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії", - написав міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані у соціальній мережі Х. 

У Тирані пройде саміт "Україна - Південно-Східна Європа", співорганізаторами якого є Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. У заході очікується участь 13 лідерів держав. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, імовірно, звернеться до учасників онлайн.

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З Саудівської Аравії - у Вірменію та Азербайджан 

27 лютого Зеленський відвідав Саудівську Аравію . Він говорив зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом про реалізацію української "формули миру", підготовку глобального саміту миру в Швейцарії на рівні лідері, допомогу в поверненні полонених і депортованих, двосторонню співпрацю в економічній і технологічній сферах, участь у відбудові України. 

Наступного тижня, за даними ЗМІ, Зеленський планує відвідати Вірменію та Азербайджан. У разі підтвердження це буде перший його візит на Південний Кавказ з моменту вступу на посаду в 2019 році.

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