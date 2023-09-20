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ПолітикаАлбанія

Албанія задекларувала підтримку вступу України до НАТО

Анастасія Шепелева
20 вересня 2023 р.

Прем'єр Албанії на зустрічі з українським президентом підписав декларацію про підтримку євроатлантичної інтергації України. У свою чергу Зеленський подякував йому за приєднання і до спільної декларації G7.

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Еді Рама
Еді РамаФото: Albania Premiership Press Office

Під час зустрічі на полях 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Албанії Еді Рама підписали Спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України. Про це повідомляється на сайті Офісу президента України у середу, 20 вересня.

"У документі Албанія фіксує підтримку нашої країни на шляху до НАТО, а також свій намір продовжувати надання Україні всебічного сприяння в боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності", - заявили в ОПУ.

Як йдеться у документі декларації, Албанія і надалі сприятиме наданню сильної та ефективної політичної та матеріальної підтримки Україні з боку країн-членів НАТО, аби та мала змогу ефективно захищати свою територіальну цілісність.

Також країна засвідчила готовність щодо надання Києву політичної, військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки як самостійно, так і в межах двосторонньої та міжнародної співпраці, а також зобов'язалася брати участь у відбудові України після війни.

Крім того, Зеленський подякував Албанії за приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України.

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Рама: Боротьба України - боротьба кожного, хто прагне жити у світі, де нації вільні й рівні

У вересні Албанія є головуючою країною у Раді безпеки ООН. На засіданні 20 вересня Еді Рама присвятив частину свого виступу темі війни РФ проти України та заявив, що боротьба України "є боротьбою кожного, хто прагне жити у світі, де нації вільні й рівні, де територіальна цілісність незаперечна і їхнє право жити у світі незаперечне", цитує "Укрінформ". 

Хоча Албанія - маленька країна, чия постійна підтримка України імовірно не змінить динаміку на полі бою, втім вона сприяє тому, щоб не заохочувати агресію, не визнавати анексію і не дозволяти очевидному ставати сумнівним, наголосив Рама.

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