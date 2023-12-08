Зеленський підписав закон про нацменшини

Підписаний президентом Зеленський законопроєкт про нацменшини регулює вживання мов національних меншин і вважався однією з вимогою Євросоюзу на шляху євроінтеграції.

Президент України Володимир Зеленський підписав у п'ятницю, 8 грудня, закон №10288-1 про внесення змін до законів щодо прав національних меншин з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи. Раніше цього дня цей нормативний акт схвалила Верховна Рада.

Як повідомив раніше депутат Ради Олексій Гончаренко у Telegram-каналі, цей законопроєкт передбачає пом'якшення положень ухвалених раніше законів для нацменшин, "мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу".

Використання мов нацменшин, які є мовами ЄС, дозволяється, зокрема, у приватних університетах, школах класах нацменшин, медіа та в передвиборчій агітації. Водночас обов'язковим є вивчення української мови або дублювання інформації українською.

Видавництва, які випускають книги кримськотатарською мовою та мовами корінних народів та нацменшин офіційних мов ЄС, звільнені законом від квоти в 50 відсотків української. Для телемовників, які, окрім української, ведуть трансляцію мовами ЄС, встановлено квоту 30 відсотків і більше української мови.

Ухвалення закону про нацменшини - вимога ЄС

Ухвалення Україною закону про нацменшини було однією з вимог Європейської Комісії (ЄК) в рамках надання статусу кандидата на вступ до ЄС.

На початку листопада Єврокомісія подала доповідь про готовність України до переговорів про вступ. У ньому рекомендується ініціювати переговорний процес. Водночас у рекомендації містяться "технічні застереження", згідно з якими країні необхідно досягти більшого прогресу у ключових сферах - від створення надійної та незалежної судової системи до захисту прав меншин та впровадження антикорупційних заходів.

Так само 8 грудня Верховна Рада ухвалила низку антикорупційних законів.

На російську мову закон про нацменшини не поширюється

Усі передбачені підписаним законом про нацменшини зміни не стосуються російської мови, як "мови держави, яка була визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом", що випливає із самого законопроєкту.

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9 листопада віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що питання забезпечення прав російської національної меншини в Україні не стоїть, адже юридично її не існує. "В Україні немає російської меншини. ЇЇ не існує! Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є українці, частина з яких розмовляють російською мовою", - зазначила посадовиця.