В Україні немає російської меншини - Стефанішина

Юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська нацменшина, в Україні не існує, каже віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. За її словами, в ЄС усвідомлюють "чутливість" цього питання.

Питання забезпечення прав російської національної меншини в Україні не стоїть, адже юридично її не існує, заявила у четвер, 9 листопада, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"В Україні немає російської меншини. ЇЇ не існує! Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є українці, частина з яких розмовляють російською мовою", - зазначила вона на пресконференції щодо результатів звіту Європейської Комісії про прогрес України у виконанні вимог для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

За словами віцепрем'єрки, Єврокомісія "також усвідомлює чутливість цього".

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Стефанішина: Права угорської меншини забезпечені

Коментуючи питання забезпечення прав інших меншин, Стефанішина визнала, що в контексті приєднання України до ЄС постане питання діалогу з Угорщиною.

"Я не хочу, щоб Угорщина ставала топтемою в питаннях розширення принципово, тому що ми зможемо подолати і цей виклик, який дійсно буде викликом для нас на наступний місяць", - зауважила вона.

Водночас віцепрем'єрка зазначила, що слід розділяти питання прав угорської меншини в Україні і вимоги угорського уряду, адже, за її словами, "права угорської національної меншини тут забезпечені".

Вона додала, що у вересні до Будапешту їздила делегація українських урядовців і парламентерів, і за результатами перемовин Угорщині надали дорожню карту, яка складається з технічних, організаційних заходів, узгоджених з угорською стороною, щодо підручників, організації навчального процесу, додаткових законодавчих змін тощо.

"Політично ми впевнені, що цей виклик буде подолано. Мова не йде ні про які поступки. Але в першу чергу ми маємо розуміти, що наш діалог вийшов на інший рівень", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що права угорської і багатьох інших меншин в Україні задоволені і "менш постраждали" від вторгнення Росії, ніж, наприклад, права греків Приазов'я, "які залишилися без місця проживання" внаслідок окупації Маріуполя.

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Україна може виконати "домашку" для вступу в ЄС за два роки

Коментуючи перспективи подальших переговорів щодо вступу України до ЄС, Стефанішина сказала, що Україна вже розпочала запроваджувати необхідні зміни і у владі є широка підтримка їхнього впровадження.

"Україні реально за два роки виконати свою домашню роботу, зважаючи на те, як ми рухаємося", - переконана віцепрем'єрка.

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