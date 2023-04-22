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Фото: ukrin/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський підписав закон про іспити для громадянства

Ольга Журавльова
2 год. тому

Президент України Володимир Зеленський затвердив нові правила отримання громадянства. Для цього треба буде скласти іспит з історії України, основ Конституції та української мови. Але будуть і винятки для військових.

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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 квітня, підписав закон, який передбачає складання іспитів з основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою як умови для набуття громадянства України. Відповідна інформація розміщена на сайті Верховної Ради.

Більшість положень закону набуде чинності через пів року від дня його опублікування в парламентському виданні "Голос України".

Відповідно до законодавчих змін, охочим отримати громадянство необхідно буде скласти іспити на знання української мови, історії та Конституції України.

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Відтермінування іспитів на два роки можливе для людей, які мають визначні заслуги перед Україною або ж їхнє прийняття до українського громадянства становить державний інтерес. Також це стосується тих, хто служить у Збройних силах України, зокрема відзначених нагородою, або тих, хто отримав посвідку на тимчасове проживання.

Невиконання зобов'язань щодо іспитів буде підставою для втрати громадянства.

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