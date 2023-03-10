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На курсах вивчення української мови у ЛьвовіФото: Ukrainian World
СуспільствоУкраїна

В Україні за рік зросла частка українськомовних - опитування

Ольга Журавльова
3 год. тому

Частка українськомовних зросла з 64 до майже 71 відсотка. 87 відсотків жителів країни вважають українську рідною мовою.

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Упродовж року війни в Україні до 70,7 відсотка зросла кількість українськомовних жителів, ідеться в результатах опитування фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, оприлюднених у п'ятницю, 10 березня.

У 2021 році показник українськомовних становив 64 відсотка, тобто за рік рівень вживання російської мови знизився на майже десять відсотків. "Така динаміка є наслідком як ефекту символічної відмови, так частково і неможливістю проводити дослідження громадської думки на окупованих та прифронтових територіях Півдня та Сходу", - вказують дослідники.

Російська мова залишається поширеною і незначною мірою переважає в повсякденному спілкуванні на Півдні та Сході України. При цьому наголошується, що значна частина тих, хто зазначив російську як переважну мову спілкування вдома, користуються українською в публічній сфері та під час спілкування з українськомовним співрозмовником.

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Мовою домашнього спілкування українську назвали цього року 95,6 відсотків жителів західного макрорегіону, 78,3 відсотків - центрального, 34,6 відсотків - південного та 40,3 відсотків - східного.

Дедалі більше людей вважають українську рідною мовою

Якщо 2021 року частка населення, яка вважала українську мову рідною, становила 77 відсотків, то тепер вона зросла до 87,7 відсотка. При цьому українська мовна ідентичність переважає в усіх регіонах України (98,2 на заході України, 92,8 у центрі, 73,6 на півдні та 70,2 відсотка на сході).

Частина громадян України, які вважають українську рідною мовою, у побуті спілкуються російською. Це більш поширено на півдні та сході країни.

Опитування було проведене з 13 по 31 грудня серед 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.

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