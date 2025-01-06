КНДР втратила вже 3800 солдат на боці РФ - Зеленський

За словами президента України, втрати КНДР вбитими і пораненими сягнули вже 3,8 тисячі солдат. Втім, на його думку, КНДР і РФ мають змогу залучити до війни ще більше людей.

Втрати Північної Кореї у війні проти України на боці РФ вже сягнули 3,8 тисячі вбитими та пораненими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, оприлюдненому 5 січня.

"12 тисяч приїхали. На сьогодні 3800 вбиті або поранені. Вони (КНДР у співпраці з РФ. - Ред.) можуть привезти ще 30-40 тисяч. А можуть і 500 (тисяч. - Ред.). Вони можуть привезти багато людей, тому що у них наказ, автократія", - зазначив Зеленський.

Він провів паралель з Європою, яка не зможе і не має мети збирати армію з кількох мільйонів людей, оскільки не прагне Світової війни. Україна, як наголосив Зеленський, прагне зупинити російську агресію, натомість РФ долучила до участі у війні військових з КНДР.

"Вони спалюють їм (солдатам з Північної Кореї. – Ред.) обличчя, тим, хто не може побігти: поранені або вбиті. Є відео, є докази, - щоб вони були невпізнаваними. Це виходить за рамки європейських цінностей", - наголосив президент.

На його думку, це означає, що РФ та КНДР не рахують людей, які будуть чи вже залучені до бойових дій. "Чи можуть вони висунути більше? Так. Чи можуть вони висунути десятки тисяч? Так, бо ми бачимо, що вони мають", - додав Зеленський.

Втрати військ КНДР у боях на боці Росії

4 січня у вечірньому зверненні Зеленський заявив, що Росія втратила майже батальйон піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників за два дні боїв в районі лише одного села в Курській області.

Наприкінці грудня у Білому домі також заявили, що північнокорейські війська зазнають значних втрат в ході бойових дій на боці Росії у її війні проти України. Так, лише за тиждень боїв їхні втрати сягнули тисячі людей вбитими і пораненими. Як заявив тоді координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, "очевидно, що російські і північнокорейські командувачі ставляться до цих військ як до витратного матеріалу і віддають їм накази безнадійно атакувати українську оборону".

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