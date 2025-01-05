Зеленський: На Курщині за 2 дні РФ втратила майже батальйон

Поблизу Махновки на Курщині армія РФ втратила майже батальйон солдатів з КНДР та своїх десантників. На Покровському напрямку втрати росіян під час штурмів також значні, заявив Зеленський.

Протягом двох днів в районі села Махновка Курської області Росія втратила майже батальйон піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. Про це у вечірньому зверненні у суботу, 4 січня, заявив президент України Володимир Зеленський із посиланням на доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

"У боях сьогодні та вчора в районі лише одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. І це відчутно", - сказав глава держави.

Покровський напрямок лишається найгарячішим на фронті

Жорсткі бої тривають по всій лінії фронту, наголосив Зеленський, одна найгарячішим і далі лишається Покровський напрямок. Там, за його словами, російська армія "витрачає шалену кількість" особового складу у штурмах.

Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зверненні за 4 січня також вказав, що Покровський напрямок наразі є одним з найскладніших.

Від початку доби 4 січня армія РФ 40 разів намагалася "вклинитися в оборону" в районах Мирного, Тимофіївки, Баранівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Піщаного, Шевченка, Солоного, Новооленівки, Котлиного та Нововасилівки, повідомили у ГШ ЗСУ.

За добу українські підрозділи на цьому напрямку відбили 39 атак, ще одне боєзіткнення на момент оприлюднення зведення тривало, вказали у генштабі ЗСУ.

Читайте також: "Високоточний удар": ЗСУ атакували командний пункт армії РФ на Курщині - генштаб