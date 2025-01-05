Зеленський: РФ отримує компоненти для зброї з усього світу

У близько 1,5 тисячі засобів нападу, які РФ застосувала проти України за тиждень, містяться понад 50 тисяч підсанкційних компонентів з усього світу, заявив Володимир Зеленський.

Російська Федерація продовжує отримувати майже з усього світу потрібні компоненти й засоби для виробництва зброї, якою завдає ударів по Україні, тож санкційний тиск на шляхи постачання компонентів недостатній, заявив у неділю, 5 січня, президент України Володимир Зеленський.

"Протягом цієї ночі Україну атакували 103 "шахеди", у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва", - заявив Зеленський у дописі у Telegram.

Усього впродовж тижня війська РФ застосували для ударів по Україні понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, і "це понад 50 тисяч підсанкційних компонентів з усього світу", вказав він.

"Ми маємо й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів - це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті", - наголосив Зеленський.

ППО збила 61 дрон, 42 - локаційно втрачені

Як повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), 103 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів у ніч на 5 січня війська РФ запустили по Україні з районів Брянська, Міллерова та Орла.

Станом на ранок в ПС ЗСУ підтвердили збиття 61 ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Водночас 42 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, без негативних наслідків на землі.

Влучань зафіксовано не було, однак внаслідок падіння ураженого дрона на Харківщині пошкоджень зазнали кілька приватних будинків, додали в командуванні.

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